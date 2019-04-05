Belediye Başkanları Mazbatalarını Aldı
18 dakika önce
Osmaniye'nin Sumbas ilçesi ile ilçeye bağlı Mehmetli Belde Belediyesi başkanları mazbatalarını aldı.
Osmaniye
'nin Sumbas
ilçesi ile ilçeye bağlı Mehmetli
Belde Belediyesi başkanları mazbatalarını aldı.
31 Mart seçimlerinde Sumbas Belediye Başkanı seçilen Zeki Demiroğlu
ve Mehmetli Belde Belediye Başkanı seçiler Mehmet Seyitoğlu, AK Parti
Osmaniye milletvekili İsmail Kaya
, İl Başkanı Hamza Tor
ve partililerle Kadirli
Adliyesi'ne gelerek İlçe Seçim Kurulu Başkanı Volkan Özkan
'dan mazbatalarını teslim aldı.
Demiroğlu, burada yaptığı açıklamada, kendisine bu görevi layık gören tüm Sumbaslılara teşekkür ettiğini belirterek, Sumbas için gece gündüz çalışacaklarını söyledi.
Mehmet Seyitoğlu da, sandıktan zaferle çıkmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Allah izin verirse güzel hizmetlere imza atacağımız çalışmalarımıza en kısa zamanda başlayacağız. Hep birlikte Mehmetli beldemizi daha güzel ve mutlu şehir yapmak için mücadele edeceğiz. Partili partisiz herkese kapımız açık." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:55 Kaynak: AA
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