Belediye Başkanları Suçlamalarla Yargılanıyor

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davanın duruşması, dördüncü gününde bazı tutuklu sanıkların savunmasının alınmasının ardından sona erdi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda görülen duruşmada, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan sanıklar Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile Aziz İhsan Aktaş'ın da arasında bulunduğu bir kısım tutuksuz sanıkların da katıldığı duruşmada, CHP'li bazı genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, parti yöneticileri, partililer ve sanıkların yakınları izleyici olarak yer aldı.

Duruşmanın öğleden sonraki oturumunda savunma yapan Esenyurt Belediyesi İhale Komisyonunda mali üye olarak görevli tutuklu sanık Mert Çelik, üzerine atılı suçlamayla ilgili bir kanıt bulunamadığını savunarak, tahliyesine ve beraatine karar verilmesini istedi.

Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdür Vekili tutuklu sanık Mustafa Yolcu, hastalandığı için müdürlüğünün 55 gün sürdüğünü, emekliye ayrıldığını ifade ederek, suçlamaları kabul etmedi.

Esenyurt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan tutuklu sanık Müzeyyen Karakaş, görevi gereği ihalede zorunlu mali üye olarak görev aldığını belirterek, "Bu ihalede ismimin bulunma sebebi tamamen sıradan kaynaklanmaktadır. İhale günü izinli ya da raporlu olsaydım karşınızda ben değil, başka bir arkadaşım olacaktı. Değil ihaleye fesat karıştırmak, yaptığım işi bile bir yanlışlık olmasın diye defalarca kontrol eden bir insanım. Görev süremde değişen 7 belediye başkanıyla büyük bir özveriyle çalıştım. Cezaevinde geçirdiğim 13 aylık sürecim göz önüne alınarak aileme, yavrularıma bir an önce kavuşabilmek için önce tahliyemi, ardından beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

"Göreve çarşamba günü başladım, cuma günü icra geldi"

Eski İSFALT Genel Müdürü Burak Sırali savunmasında, 2022 yılı ocak ayına kadar genel müdürlük yaptığını, daha sonra kendi isteğiyle ayrıldığını anlattı.

İSFALT'ta 2019 yılı Ağustos ayında göreve başladığında mali yapının ciddi anlamda kötü olduğunu öne süren Sırali, "Yani özel şirket olsa iflasa gidecek durumdaydı. İşi asfalt olmasına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) asfalt ihalelerini kazanamamaktaydı." iddiasında bulundu.

Sırali, İETT'ye bağlı 4 bin 600 otobüs şoförünün kadrosunun İSFALT üzerinden yapıldığını ifade ederek, "4 bin 600 kişiyi düşündüğünüzde bunların maaş artı SGK ödemeleri çok yüksek miktardır. Mali akışı normal olsa sorun olmazdı. Bir de o dönem İBB seçimleri iki kere tekrarlandı. İETT personelinin sadece çıplak maaşları ödendi, o dönem SGK ödemeleri bile yapılamadı. Neredeyse icra seviyesine gelmişti. Ben göreve çarşamba günü başladım, cuma günü icra geldi." savunmasını yaptı.

Göreve geldiğinde ekip olarak çalıştıklarını, İSFALT'ın ihaleleri kazanmasıyla mali durumunu toparladığını savunan Sırali, "İSFALT'ı asfalt üreterek para kazanabilecek duruma getirdik. İddianamede suçlama konusu yapılan ihaleler, İSKİ'nin alt taşeron ihaleleridir. Mevzu bahis dört ihale, açık ihale usulüyle yapılmıştır. Görev aldığım dönem ve sonraki denetimlerde usulsüzlüğe rastlanmamıştır." beyanında bulundu.

İhalelere danışman aramaları vesilesiyle sanıklardan Mustafa Mutlu'yu tanıdığını söyleyen Sırali, "Mutlu'nun özgeçmişinde birçok belediyeye ve kamu kurumuna hizmet verdiğini gördüm. Bağlı bulunduğum birimlere konuyu iletip, gerekli onayları aldıktan sonra Mutlu'yla sözleşme imzaladık." dedi.

Burak Sırali, savunmasında şunları kaydetti:

"Aziz İhsan Aktaş ya da başka biriyle alakalı bana baskı kurması mümkün olamaz. Bir telkini de olmadı. Bilgim olmayan bir konuyla ilgili 6 aydır tutukluyum. Bu konuda bilgisi olan Mustafa Mutlu ile Aziz İhsan Aktaş serbest olmasına rağmen biz 6 aydır tutukluyuz. Aktaş, defalarca verdiği etkin pişmanlık ifadelerinde benimle ilgili beyanda bulunmamıştır. Kimsenin tutukluluğundan fayda sağlayacak değilim ancak olması gereken bizim de tutuksuz yargılanmamız."

Eski İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş, üzerine atılı "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasını kabul etmediğini ifade ederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

"Bazı işlemlere onay vermemem sebebiyle genel müdür tarafından 2 saat içinde iş akdim feshedildi"

İSFALT İhale Komisyonunda mali üye olarak görevli tutuklu sanık Oktay Aktaş, savunmasında, LinkedIn'deki özgeçmişi üzerinden, İBB'den insan kaynaklarının kendisine ulaştığını ve görüşmeye çağırdığını ifade etti.

Aktaş, görüşme sonucu işe başladığını belirterek, "Toplamda 2 yıl 4 ay görev yaptım. Daha sonrasında anlaşmazlıklar yüzünden iş akdim feshedildi. Bazı işlemlere onay vermemem uygun bulmamam sebebiyle genel müdür tarafından 2 saat içinde iş akdim feshedildi." dedi.

Kanunun kendisi için her şeyden önce olduğunu belirten Aktaş, "Aziz İhsan Aktaş ile herhangi bir akrabalık veya ahbaplık ilişkimiz yok. Soy isimler benzer. 5 ihalede mali üye olarak görevlendirildim, 4'ü İSFALT ihalesiydi. İhaledeki görevim geçici teminat, finansal analizlerin yapılması gereken durumlarda hesaplama gibi süreçlerdi. Herhangi bir usulsüzlükte bulunmadım. Bize hiçbir zaman ihale dosyası temin edilmezdi. Yaklaşık maliyet ya da teknik şartlara dair bilgi gelmezdi. İhale açılmadan birkaç dakika önce bize dağıtılan kağıtlarda yaklaşık maliyeti görürdük. Benimle kimse belge veya bilgi paylaşmamıştır." savunmasını yaptı.

Söz konusu sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından duruşmaya salı gününe kadar ara verildi. Duruşma, diğer 13 tutuklu sanığın savunmasının alınmasıyla devam edecek.

Duruşmada 20 tutuklu sanığın savunması alındı

Salı gününden bu yana duruşmada, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan sanıklar Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ile tutuklu sanıklar Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış, Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Önder Gedik, Esenyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Adnan Acar, Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Şimşek, Esenyurt Belediyesi personeli Ali Fırat Baycan, Tekin'in eşi Celal Tekin, Karalar'ın Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan Özcan Zenger, Esenyurt Belediyesi İhale Komisyonunda mali üye olarak görevli Mert Çelik, Avcılar Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satın Alma Şefi İbrahim Koçyiğit, Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdür Vekili Mustafa Yolcu, Esenyurt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde memur olarak görev yapan Müzeyyen Karakaş, eski İSFALT Genel Müdürü Burak Sırali, eski İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş ve İSFALT İhale Komisyonunda mali üye olarak görevli Oktay Aktaş'ın savunmaları tamamlanmış oldu.