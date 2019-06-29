Son Dakika Haberleri: Belediye başkanlarından Rektör Karakaya'ya ziyaret
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Belediye başkanlarından Rektör Karakaya'ya ziyaret

1 saat önce

Akpınar ve Boztepe Belediye Başkanları, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı ziyaret etti.

Belediye başkanlarından Rektör Karakaya'ya ziyaret, System.String[]
Akpınar ve Boztepe Belediye Başkanları, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı ziyaret etti.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Akpınar Belediye Başkanı Şükrü Turgut ile Boztepe Belediye Başkanı Hüseyin Takan, görevine yeniden atanması dolayısıyla Rektör Karakaya'ya ziyarette bulundu.
KAEÜ'nün Kırşehir kalkınmasında önemli çalışmalar yaptığını belirten Turgut, bu konuda belediye olarak her türlü desteği vereceklerini belirtti. Takan da üniversite ile iş birliklerini güçlendirmek istediklerini ifade ederek, yeni görevinde Karakaya'ya başarı diledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktaran Karakaya da Turgut ile Takan'a teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:11 Kaynak: AA
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