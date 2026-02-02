Belediye, Berat Kandili\'nde Simit Dağıttı

Beypazarı Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla kandil simidi dağıttı.

Belediye görevlileri, ilçenin merkezinde simit dağıtarak halkın kandilini kutladı.

Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, AA muhabirine, kandilin manevi atmosferi dolayısıyla halka kandil simidi dağıttıklarını belirtti.

Birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının pekiştiği bu gecede vatandaşların kandilini kutlayan Kasap, "İslam aleminin ve ilçe halkının Berat Kandili'ni kutluyorum." ifadelerini kullandı.