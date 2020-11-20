Belediye Dereiçi yolunu yapıyor - Son Dakika

Kars Belediye Başkanlığı, 'çile yolu' olarak bilinen kentin tek mesire alanı olan Dereiçi'nin bozuk yollarını yapıyor.

Yıllardan beri el vurulmayan, vatandaşlar tarafından sürekli dile getirilen Dereiçi yolunun Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün talimatlarıyla yapımına başlandı.

Tarihi hamamlar bölgesinde başlatılan çalışmalar Kent Ormanı'na kadar devam edecek. Yürütülen çalışmalar vatandaşlar arasın da memnuniyetle karşılandı.

Kars'ın tek mesire alanı olan şehir merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Kent Ormanı yolu, aynı zaman da kente gelen yerli ve yabancı turistlerin Kars Kalesi'ne araçlarıyla çıkış yolu olarak biliniyor.

Dereiçi bölgesinde yürütülen yol çalışmalarının kısa sürede bitirilmesi bekleniyor.

Belediye Başkanlığı'na bağlı ekiplerin yoğun bir şekilde başladığı yol çalışması yıllardan beri bozuk olan bir türlü el vurulmayan yol Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na ulaşım için de kullanılıyor. - KARS