Tüm birikimi bir anda yok oldu! Talihsiz adam altınlarını yanlışlıkla çöpe attı - Son Dakika

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde yaşayan Bülent Tetik, kızının dikkatsizliği nedeniyle yıllardır biriktirdiği altınlardan oldu. Tetik'in kızı, masanın üzerinde peçete içerisinde sarılı halde duran altınları fark etmeyerek çöpe attı. Evdeki çöpü işe giderken yanına alan ve çöp kutusuna atan talihsiz adam, durumu işi gittikten sonra fark etti.

İş yerindeyken aklına peçeteye sarılı altınları gelen Tetik, evde bulunanlar aile bireyleri ile iletişime geçerek, altınların durumunu sordu. Telefon sonrası altınlarının çöpe atıldığını öğrenen ve olay karşısında şoke olan adam, durumu hemen Bahçelievler Belediyesi Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ALTINLAR ÇALIŞMALARA RAĞMEN BULUNAMADI

İhbar üzerine hemen harekete geçen Bahçelievler Belediye ekipleri, çöp toplayan aracı boşaltma merkezinde bekletti. Sabah saatleriyle birlikte arama çalışmalarına başlayan 8 kişilik ekip, çöplerin içinde didik didik altınları aradı.

Yapılan hummalı çalışmaya rağmen altınlar, çöplerin içerisinde bulunamadı. Altınları bulunamayan adam, birikimlerinin kızının dikkatsizliği yüzünden bir anda yok olmasıyla birlikte büyük üzüntü yaşadı.