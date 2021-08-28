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Belediye girişlerine getirilen aşı zorunluluğu Numan Kurtulmuş'tan destek aldı - Son Dakika

Belediye girişlerine getirilen aşı zorunluluğu Numan Kurtulmuş'tan destek aldı

28.08.2021 18:58
Belediye girişlerine getirilen aşı zorunluluğu Numan Kurtulmuş'tan destek aldı, System.String[]

Artvin'in Arhavi ilçesi Belediye binasına girmek isteyen vatandaşlar için, covid-19 aşısı zorunluluğu getirildi.

Artvin'in Arhavi ilçesi Belediye binasına girmek isteyen vatandaşlar için, covid-19 aşısı zorunluluğu getirildi. Binanın girişine asılan, "covid-19 aşısı olmayan vatandaşların binaya girmesi yasaktır" yazısı AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş destek aldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile sel afetinin yaşandığı Artvin'e gelerek bir dizi ziyaretlerde bulundu. Selin etkili olduğu Arhavi ilçesinde inceleme yapan Kurtulmuş, Arhavi Belediyesinin girişlere aşı zorunluluğu getirmesini değerlendirdi. Kurtulmuş, aşıyı mutlak herkesin olması gerektiğine dikkat çekerek, uygulamayı desteklediğini ifade etti. - ARTVİN

Belediye girişlerine getirilen aşı zorunluluğu Numan Kurtulmuş'tan destek aldı
Belediye girişlerine getirilen aşı zorunluluğu Numan Kurtulmuş'tan destek aldı
Belediye girişlerine getirilen aşı zorunluluğu Numan Kurtulmuş'tan destek aldı
Belediye girişlerine getirilen aşı zorunluluğu Numan Kurtulmuş'tan destek aldı
Belediye girişlerine getirilen aşı zorunluluğu Numan Kurtulmuş'tan destek aldı
Belediye girişlerine getirilen aşı zorunluluğu Numan Kurtulmuş'tan destek aldı

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Belediye girişlerine getirilen aşı zorunluluğu Numan Kurtulmuş'tan destek aldı - Son Dakika


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