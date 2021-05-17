Belediye Meclisinden İsrail'e Kınadı Filistin'e Destek - Son Dakika

Belediye Meclisinden İsrail'e Kınadı Filistin'e Destek

17.05.2021 16:05
Belediye Meclisinden İsrail'e Kınadı Filistin'e Destek, System.String[]

Kırıkkale Belediyesi 2021 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısını, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda İsrail'in Filistin halkına yönelik zulmü ve saldırıları kınandı.

Kırıkkale Belediye Meclisi 2021 yılı Mayıs ayı olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Mehmet Saygılı başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından İsrail'in, Filistin topraklarında Ramazan bayramı arifesinde başlattığı, çocukların ve kadınların dahil çok sayıda masumun hayatını kaybetmesi ve yaralanmalarına neden olmalarını kınadı.Kırıkkale Belediye Meclisi yayınladığı ortak bildiride İsrail'in Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa ve çevresinde başlattığı saldırıların vahim boyutlara ulaştığı ifade edilerek "Olaylarda yaralanan Filistinli kardeşlerimizin sayısı her geçen gün artmaktadır, bu saldırıları, en kutsal hak olan yaşam hakkının ihlalidir" denildi.

Yayınlanan bildiride "Kudüs ve Gazze'de son bir haftadır devam eden İsrail saldırganlığı BM kararlarına aykırı şekilde sürdüren işgalin ve hukuk tanımazlığın geldiği son aşamayı ibretle gözler önüne sermektedir. Filistin topraklarında bu vahşeti yaşatan İsrail Uluslar arası Ceza Mahkemesinde hesap vermeli sorumluları cezalandırılmalıdır. Uluslararası toplumun artık İsrail'e karşı net, güçlü ve etkili bir tavır sergilemesi şarttır. İsrail'in saldırganlığının ve Filistin halkına yaptığı zulmün karşısında durmaya, Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının özgürlük, adalet, hukuk ve bağımsızlık mücadelesini desteklemeye Kırıkkale olarak devam edeceğimizi beyan ederiz" denildi.

Belediye Meclisinden İsrail'e Kınadı Filistin'e Destek

Kırıkkale, Filistin, İsrail, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Belediye Meclisinden İsrail'e Kınadı Filistin'e Destek - Son Dakika


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