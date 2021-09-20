Sakarya'da belediye otobüsü alev alev yandı - Son Dakika

Sakarya'da belediye otobüsü alev alev yandı

Otobüsün alev topuna döndüğü anlar kamerada

Otobüsün içerisinde yolcu olmaması olası bir facianın önüne geçti

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde belediye otobüsü alev topuna döndü. Otobüsün içerisinde yolcu bulunmaması olası bir facianın önüne geçerken, aracın alevlere teslim olduğu anlar saniye saniye kaydedildi.

Yangın, Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı üzerinde bulunan bir düğün ve toplantı salonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir içi ulaşım hattında sefer yapan 54 ZR 283 plakalı belediye otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri fark eden otobüs sürücüsü aracı yol kenarına çekerek kendisini dışarıya attı. Sürücünün durumu haber vermesi üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın sonrasında otobüs adeta alev topuna döndü. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay yerine sevk edilen polis ekiplerince bölgede güvenlik önlemleri alınırken, yol trafiğe kapatıldı. Otobüsün içerisinde yolcu olmaması olası bir faciayı önlerken, yangın sonrasında araç kullanılamaz hale geldi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.