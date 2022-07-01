Belediye otobüsü ile beton mikserinin çarpışma anı kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Belediye otobüsü ile beton mikserinin çarpışma anı kamerada

01.07.2022 22:38

Belediye otobüsü ile beton mikserinin çarpışma anı kamerada Ankara'da lastik dükkanına girmeye çalışan beton mikserine belediye otobüsü çarptı.

Belediye otobüsü ile beton mikserinin çarpışma anı kamerada

ANKARA - Ankara'da lastik dükkanına girmeye çalışan beton mikserine belediye otobüsü çarptı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kaza çevredekilerin büyük panik yaşamasına neden oldu.

Kaza, sabah saat 09.00 sularında Mamak ilçesi Natoyolu Caddesi'nde meydana geldi. Kızılay istikametine gitmekte olan 06 DY 1189 plakalı belediye otobüsü, sürücüsünün yol kenarındaki lastik dükkanına yanaştırmaya çalıştığı 06 CNV 82 plakalı beton mikseri ile çarpıştı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Büyük paniğe sebep olan kazada otobüste bulunan birkaç yolcuda hafif sıyrıklar olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili inceleme başlatılırken, kaza anı özel bir polikliniğin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Vurmanın etkisiyle binadakiler camlara çıktı"

Kazanın etkisiyle irkildiklerini söyleyen Rasim Şen, "Kamyon lastikçiye yanaşıyordu. Dikkatsizce öne salınca otobüs de duramayıp çarptı. Ufak yaralılar vardı. Polisler geldi. Şimdi kayıtları inceliyorlar. Vurmanın etkisiyle binadakiler camlara çıktı. Vurma sesini duyduk. Geldik baktık çarpışmışlar. İlk anlarda herkes panik içerisindeydi. Yolcular aşağıya doğru koşuşturuyordu. Mikser yola çıkınca otobüste duramayıp vurdu" dedi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Selin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı... Hayatını kaybeden kadının komşusu yaşananları böyle anlattı Son dakika haberi: Selin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı... Hayatını kaybeden kadının komşusu yaşananları böyle anlattı Son dakika haberi: Başkent'te bir vatandaşın sel sularına olta attığı mizah dolu görüntüler kameralara yansıdı Son dakika haberi: Başkent'te bir vatandaşın sel sularına olta attığı mizah dolu görüntüler kameralara yansıdı
Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Belediye otobüsü ile beton mikserinin çarpışma anı kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:48 Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor! Andrea Belotti için görüşmeler başladı
22:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk-İş Başkanı Atalay'a: Gırtlağımızı sıkmasınlar sonra
22:00 Canlı yayında Bakan Bilgin'den EYT'lileri ilgilendiren açıklama: Çalışmalarımız var, sorunu çözeceğiz
21:57 Mevlüt Erdinç, Fransa 4. Lig takımı Racing Besançon'a transfer oldu
21:45 Sigara kullananlara kötü haber! 2 TL zam geldi
21:14 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'nin başarısı gururlandırdı! Şuana kadar 64 madalya sahibi oldu
21:12 Akşener ve Davutoğlu, asgari ücrete yapılan zammı eleştirdi: İktidar siyaseten iflas etmiş
20:48 Galatasaray ilk kez Kuwait Airways hakkında açıklama yaptı: Sponsorluk iddiaları doğru, başlangıç noktasındayız
20:43 Kadının "taciz etti" iddiası üzerine vatandaşlar yardıma koştu! Olayın aslı bambaşka çıktı
19:58 Süper Lig fikstür çekimleri 4 Temmuz'da başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 22:57:35. #1.13#
SON DAKİKA: Belediye otobüsü ile beton mikserinin çarpışma anı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement