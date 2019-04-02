Belediye Personelinden Başkan Saraçoğlu'na Duygusal Veda
1 saat önce
Belediye personelinden Başkan Saraçoğlu'na duygusal vedaKÜTAHYA - Kütahya'da 5 yıl hizmetin ardından görev süresi dolan AK Partili ütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na belediye personeli tarafından duygusal bir veda programı ile uğurlandı.
Belediye personelinden Başkan Saraçoğlu'na duygusal veda
KÜTAHYA - Kütahya
'da 5 yıl hizmetin ardından görev süresi dolan AK Partili ütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu
'na belediye personeli tarafından duygusal bir veda programı ile uğurlandı.
Kütahya'da 31 Mart seçimleri sonrası 5 yıllık görev süresi dolan Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na belediye çalışanları tarafından mesai bitimi veda programı hazırlandı. Duygusal anlara sahne olan programda Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın seslendirmesi ile 'Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda' şarkısı çalındı. Kendisi için hazırlanan alana geldiğinde büyük bir şaşkınlık yaşayan Saraçoğlu herkese teşekkür etti. Saraçoğlu; "Kütahya'ya gönül veren sizlersiniz. Bize de büyük sürpriz oldu. Buraya gelen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:34 Kaynak: İHA
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