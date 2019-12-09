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Belediye personeline madde bağımlılığı eğitimi

6 saat önce

Karabük Belediyesi personeline "uyuşturucu ve madde bağımlılığı" semineri verildi.

Belediye personeline madde bağımlılığı eğitimi, System.String[]

Karabük Belediyesi personeline "uyuşturucu ve madde bağımlılığı" semineri verildi.


Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ve Karabük Belediyesi tarafından organize edilen "Narko Rehber" projesi kapsamında Karabük Belediyesi personeline uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile ilgili seminer verildi.


Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen seminerde Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden Ahmet Dinç Derim, farklı birimlerde görev yapan belediye personellerine madde bağımlılığı ve korunma yolları hakkında bilgiler verdi. - KARABÜK

Emniyet Müdürlüğü, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:15 Kaynak: İHA
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