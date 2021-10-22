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Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir - Son Dakika

Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir

22.10.2021 10:32

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'nin Covid-19 dönemindeki yoğun bir çalışmaları sebebiyle sağlık çalışanlarına ithafen inşa ettiği tematik sağlık parkında yer alan heykellerin estetik ve mimari yapısı tartışmalara sebep oldu.

Merkezefendi Belediyesi, koronavirüs salgınında canı pahasına mücadele eden ve hayatını kaybeden sağlıkçılar için tematik sağlık parkı inşa etti. Bahçelievler Mahallesi Gülistan Caddesi'nde 9 bin 600 metrekarelik alan üzerine kurulan, içerisinde oyun alanları, yürüyüş ve koşu yolları ile jimnastik ve fitness aletleri bulunan parka, sağlık personellerini simgeleyen heykeller konuldu. Kısa bir süre içerisinde açılması planlanan parktaki sağlık çalışanlarının simgeleyen heykeller, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

"BU OBJELERİN KALDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Heykelleri eleştiren Merkezefendi Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Yavuz Aki, "Çocuklarımız, bu heykelleri görüp korkabilir. 2 yıldır süren bir pandemi dönemi içerisindeyiz. Bir virüsle savaş halindeyiz. Bu savaşta bizlerin hayatını kurtarmak için en önde savaşan sağlık personellerimiz adına yapılan parkta onları onurlandırmak, bu mücadelelerini taçlandırmak için yapılan objeler hakkında çok tepki aldık. Biz bu objelerin buraya yakışmadığını düşünüyoruz. Henüz açılışı yapılmayan bu parkta bu objelerin kaldırılmasını istiyoruz. Sağlık çalışanlarımızın şefkatini, onların duyarlılığını ve hizmet sevgisini yansıtan eserler olmadığını düşünüyoruz." diye konuştu.

"SANAT ESERİ OLARAK GÖRÜLMEMELİ"

Denizli'de Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun ise, "Sağlık Parkı, sağlık çalışanlarına saygı için yapıldı. Parkın içindeki objeler sağlık çalışanlarının dünyaya olan faydalarını göstermek için yapıldı. Objeleri belediyemizin kendi personeli tasarladı. Sanat eseri olarak görülmemelidir. Sadece saygı amaçlı yapıldı. Bura da kötü bir niyet yok ve aranmamalıdır" diye konuştu.

İşte büyük tartışma yaratan o heykeller;

Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri kenti karıştırdı: Çocuklarımız görüp korkabilir
Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri kenti karıştırdı: Çocuklarımız görüp korkabilir
Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri kenti karıştırdı: Çocuklarımız görüp korkabilir
Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri kenti karıştırdı: Çocuklarımız görüp korkabilir
Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri kenti karıştırdı: Çocuklarımız görüp korkabilir
Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri kenti karıştırdı: Çocuklarımız görüp korkabilir
Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir

Bahçelievler Mahallesi, Gülistan Caddesi, Merkezefendi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir - Son Dakika


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