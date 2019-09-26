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Belediyelerden ortak strateji

9 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi, insan kaynaklarının verimli kullanılması ve meselelerin çözümüne yönelik ortak stratejiler belirlenmesi maksadıyla BUSKİ ve 17 ilçe belediyesinin insan kaynakları yöneticilerini bir araya getirdi.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, insan kaynaklarının verimli kullanılması ve meselelerin çözümüne yönelik ortak stratejiler belirlenmesi maksadıyla BUSKİ ve 17 ilçe belediyesinin insan kaynakları yöneticilerini bir araya getirdi.


'Üreten Bursa'nın çalışan belediyeleri' sloganıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda, 17 ilçe belediyesinin insan kaynakları yöneticileri buluştu.


İnsan Kaynakları ve Eğitim Platformu (İKEP), Büyükşehir'in ev sahipliğinde Dobruca sosyal tesislerinde bir araya geldi. BUSKİ ve ilçe belediyelerinin insan kaynakları yöneticilerinin katıldığı toplantıda konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Numan Şeker, İnsan Kaynakları ve Eğitim Platformu'na katkı sağlayacak personellerin tanışması ve karşılıklı tecrübe paylaşımı için böyle bir toplantı düzenlediklerini söyledi.


Bugüne kadar 17 ilçeyi de içine alan böylesi bir toplantının yapılmadığını ifade eden Şeker, "Var olan sorunların çözümü için ortak strateji üretme, birimler arası işbirliği ve bilgi akışının sağlanması oluşturduğumuz platform ile sağlanacak. Yaptığımız değerlendirmelerde ortaya çıkan bir soruna karşı uygulamaların da farklı olduğunu gördük. Mesela staj konusunda bile uygulamalar farklı. Bazı belediyelerin stajlar için ücret ödemediğini gördük. Oysaki kanunen staj karşılığında ücret ödenmesi gerekir. Buna benzer birçok konuda farklı uygulamalar gördük. Dolayısıyla kanunen birlikteliği sağlamak amacıyla böyle bir platformu oluşturduk. Biz burada öncelikle ortak nasıl hareket ederiz o konuda çalışacağız" diye konuştu.


Bursa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Şube Müdürü Aynur Tezgör de bir sunum yaptı. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Numan Şeker, Dobruca, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:27 Kaynak: İHA
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