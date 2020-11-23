Belediyeyi zarar uğratan yapı denetim firmasına operasyon: 3 tutuklama - Son Dakika

DENİZLİ'de, Merkezefendi Belediyesi çalışanlarının bilgisayar şifrelerini ele geçirerek, resmi belgede sahtecilik yapıp, iskan belgesi alırken ödenmesi gereken harç ve vergileri ödemeyip, ödenmiş gibi gösteren yapı denetim firmasına yönelik yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Yapılan incelemede, yapı denetim firmasının bu yöntemle 2018 ile 2019 yılları arasında 47 ayrı iskan ruhsatı belgesinde sahtecilik yaptığı ve belediyeyi 551 bin lira zarara uğrattığı belirlenirken, mahkemeye çıkarılan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Merkezefendi Belediyesi yetkilileri, bir yapı denetim firmasının, İmar Müdürlüğü'nden iskan ruhsatı belgesi alınırken, sahte belgeler düzenleyerek ödemesi gereken harç ve vergileri ödemediğini tespit etti. Bunun üzerine Merkezefendi Belediyesi, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Bürosu araştırma başlattı. İmar Müdürlüğü'nde yapılan araştırma sonrası, bir yapı denetim firması yetkilileri ve çalışanlarının iskan ruhsatı almak için belediye çalışanlarının bilgisayar oturum şifrelerini temin ederek, yetkisiz şekilde belediyenin sistemine girdikleri belirlendi. İnternet üzerinden İmar Müdürlüğü'nün sistemine giren yapı denetim firmasının, düzenledikleri sahte evraklarla ödemeleri gereken harç ve diğer bedelleri ödemeden sahte belgeyle 2018 ile 2019 yılları arasında birçok iskan ruhsatı aldıkları ortaya çıktı.

BELEDİYE 551 BİN 909 LİRA ZARARA UĞRATILDI

İmar Müdürlüğü'nde bilirkişi tarafından da yapılan incelemede, yapı denetim firmasının bu yöntemle 47 ayrı dosyadan 145 bin 372 metrekare inşaat alanı için belge aldığı, bu şekilde belediyenin 551 bin 909 lira zarara uğratıldığı tespit edildi. Soruşturmanın ardından Mali Suçlar Bürosu tarafından geçtiğimiz perşembe günü yapı denetim firmasına yönelik yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Belediyede çalışan 8 kişinin de görevi ihmal suçundan ifadesi alındı. 8 belediye çalışanı ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, yapı denetim firması çalışanı 8 kişi ise 'resmi belgede sahtecilik ve kamu zararına nitelikli dolandırıcılık' suçlarından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 8 kişiden 3'ü tutuklanırken, 5 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.