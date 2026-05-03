Belen'de bir ilk: İlçeye kadın emniyet müdürü atandı
Belen’de bir ilk: İlçeye kadın emniyet müdürü atandı

03.05.2026 08:32
Hatay’ın Belen ilçesine ilk kez kadın emniyet müdürü atandı. Şeyma Cevizoğlu’nun göreve başlamasıyla birlikte hem ilçede hem de Hatay genelinde önemli bir ilke imza atıldı. Cevizoğlu’nun yeni görevinde güvenlik, kamu düzeni ve vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalar yürütmesi bekleniyor.

Hatay’ın Belen ilçesinde önemli bir atama gerçekleşti. Şeyma Cevizoğlu’nun İlçe Emniyet Müdürü olarak görevlendirilmesiyle birlikte ilçede ilk kez bir kadın emniyet müdürü görev yapmaya başladı. Aynı zamanda Hatay genelinde görevde olan tek kadın emniyet müdürü olan Cevizoğlu’nun atanması dikkat çekti.

BELEN’DE TARİHİ ATAMA: KADIN EMNİYET MÜDÜRÜ GÖREVE BAŞLADI

Şeyma Cevizoğlu’nun Belen İlçe Emniyet Müdürü olarak atanması, ilçede güvenlik yönetimi açısından yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Kadın yöneticilerin kamu görevlerindeki temsili açısından da önemli bir gelişme olarak görülen atama, bölgede ilgiyle karşılandı.

Cevizoğlu’nun göreve başlamasıyla birlikte ilçede güvenlik hizmetlerinin daha etkin ve kapsayıcı bir anlayışla yürütülmesi hedefleniyor. Bu atamanın, hem yerel yönetim anlayışına hem de toplumsal farkındalığa katkı sunması bekleniyor.

GÜVENLİK VE VATANDAŞ ODAKLI YÖNETİM VURGUSU

Daha önce İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Cevizoğlu’nun, tecrübesiyle Belen’de önemli çalışmalara imza atması bekleniyor. Yeni görevinde kamu düzeninin sağlanması, suçla mücadele ve vatandaşla güçlü iletişim kurulması öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

Yetkililer, ilçede güvenlik hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini belirtirken, Cevizoğlu’nun liderliğinde emniyet teşkilatının sahadaki varlığının güçlenmesi öngörülüyor.

Haber: Hüseyin Zorkun

