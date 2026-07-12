Hatay'ın Belen ilçesi İssume Ortaokulu öğrencisi Bade Şeker, 2026 Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılan merkezi sınavda 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına girdi. Sınavdaki tüm soruları doğru yanıtlayan Bade Şeker, elde ettiği başarıyla hem okuluna hem de Belen ilçesine büyük gurur yaşattı.
2026 Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Hatay Belen İssume Ortaokulu öğrencisi Bade Şeker, sınavdaki tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan elde etti.
Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre Türkiye genelinde 452 öğrenci LGS'de tam puanla birincilik elde etti. Bade Şeker de bu öğrenciler arasında yer alarak hem okulunun hem de Belen ilçesinin adını Türkiye çapında duyurdu.
Bade Şeker'in elde ettiği başarı, ailesi ve öğretmenleri tarafından sevinçle karşılandı. Genç öğrencinin Türkiye birincileri arasına girmesi, Belen'de eğitim camiası için gurur kaynağı oldu.
Haber: Hüseyin Zorkun
Son Dakika › Hatay › Belen'de LGS gururu: Bade Şeker 500 tam puan aldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?