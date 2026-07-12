Belen\'de LGS gururu: Bade Şeker 500 tam puan aldı

Hatay'ın Belen ilçesi İssume Ortaokulu öğrencisi Bade Şeker, 2026 Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılan merkezi sınavda 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına girdi. Sınavdaki tüm soruları doğru yanıtlayan Bade Şeker, elde ettiği başarıyla hem okuluna hem de Belen ilçesine büyük gurur yaşattı.

BELEN'DE BÜYÜK GURUR

2026 Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Hatay Belen İssume Ortaokulu öğrencisi Bade Şeker, sınavdaki tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan elde etti.

452 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre Türkiye genelinde 452 öğrenci LGS'de tam puanla birincilik elde etti. Bade Şeker de bu öğrenciler arasında yer alarak hem okulunun hem de Belen ilçesinin adını Türkiye çapında duyurdu.

AİLESİ VE ÖĞRETMENLERİ BAŞARISINI KUTLADI

Bade Şeker'in elde ettiği başarı, ailesi ve öğretmenleri tarafından sevinçle karşılandı. Genç öğrencinin Türkiye birincileri arasına girmesi, Belen'de eğitim camiası için gurur kaynağı oldu.

Haber: Hüseyin Zorkun