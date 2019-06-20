Belgradı Orman'ı gece koşusu ile renklendi

İkincisi gerçekleşen Uzunetap Gece Koşuları serisi coşku dolu sporseverleri buluşturdu. Festival havasında spor deneyimi yaşamak isteyenleri buluşturan etkinlikte Sports International eğitmenleri zumba gösterileri ile geceye hareket kattı.Tepe ışıkları ile koşan katılımcılar koşu öncesi mini festivalde eğlenerek ısınma imkanı buldu.

Macera dolu bir deneyim imkanı sunan gece koşusu renkli görüntülere de ev sahipliği yaptı. Dünyaca ünlü markaların sponsorluğunda gerçekleşen organizasyona 500'ün üzerinde katılım gerçekleşti. Spor yaparken eğlenme imkanı bulan yarışçılar yaza gece koşusu ile merhaba dedi.

6K parkuru erkeklerde birinci Abdullah Tuğluk ikinci Orhan Başıbüyük üçüncü Cüneyt Karaöz oldu. Kadınlarda ise birinci İdil Serban ikinci Burcu Sönmez üçüncü Ayla Onat ipi göğüsleyen isimler oldu. 12K parkuru erkeklerde ise birinci Eser Akişikinci Mustafa Araç üçüncü Mehmet Güzel oldu. Kadınlarda ise birinci Pelin Kazanç ikinci Eda Akgüller üçüncü Elçin Demirel Ay oldu. Dereceye giren yarışmacılara madalyalarının takdim edilmesinin ardından eğlence geç saatlere kadar Belgrad Ormanı'nda devam etti.