Bellona Kayseri: 93 - Adana Basketbol: 97 - Son Dakika

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi maçında Bellona Kayseri Basketbol ile Adana Basketbol takımları Kayseri'de karşılaştı. Müsabakayı konuk ekip 93-97'lik skorla kazandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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