Bellona Kayseri: 93 - Adana Basketbol: 97 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bellona Kayseri: 93 - Adana Basketbol: 97 - Son Dakika

Bellona Kayseri: 93 - Adana Basketbol: 97

6 saat önce

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi maçında Bellona Kayseri Basketbol ile Adana Basketbol takımları Kayseri'de karşılaştı.

Bellona Kayseri: 93 - Adana Basketbol: 97, System.String[]

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi maçında Bellona Kayseri Basketbol ile Adana Basketbol takımları Kayseri'de karşılaştı. Müsabakayı konuk ekip 93-97'lik skorla kazandı.

Salon: Kayseri Kadir Has

Hakemler: Turgut Işık xx, Sertan Kırklar xx, Hande Öztürk xx

Bellona Kayseri Basketbol: Kaela Davis xx (19), Kennedy Burke xxx (17), Kübra Siyahdemir xxx (22), Luca Ivankovic xxx (28), Ayşegül Günay xx, Manolya Kurtulmuş x (3), Beril Albayrak x (4), Gülse Uğur x

Adana Basketbol: Elina Dikeoulakou xxx (30), Alexis Prince xxx (29), Danielle Adams xxx (20), Sera Özelçi xx (9), Gizem Sezer x (4), İrem Naz Topuz x (3), Burcu Çiğil x (2), Nuran Tutsak x, Sevgi Tonguç x

Periyotlar: 1.Periyot: 24-23 (Bellona Kayseri) Devre: 37-49 (Adana Basketbol) 3. Periyot: 64-66 (Adana Basketbol)

Faul Alan: Kennedy Burke (Bellona Kayseri) Danielle Adams (Adana Basketbol)

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 09:00 Kaynak: İHA
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