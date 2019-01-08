Son Dakika Haberleri: Bellona Kayseri Basketbol İl Milli Eğitim Müdürü'nü Ziyaret Etti

Bellona Kayseri Basketbol İl Milli Eğitim Müdürü'nü Ziyaret Etti

41 dakika önce

Bellona Kayseri Basketbol Spor Kulübü yöneticileri, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci'yi ziyaret etti.

Bellona Kayseri Basketbol İl Milli Eğitim Müdürü'nü Ziyaret Etti, System.String[]
Bellona Kayseri Basketbol Spor Kulübü yöneticileri, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci'yi ziyaret etti.

Bellona Kayseri Basketbol Spor Kulübü Başkanı Ömer Yağmur, Genel Menajeri Ahmet Bozbey İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci'yi ziyaret etti.

Kayseri basketbolu için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bellona Kayseri Basketbol Spor Kulübü işbirliği ile neler yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Cilalettin Ekinci'ye basketbol topu hediye edildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:43 Kaynak: İHA

Bellona, basketbol, Kayseri, Spor
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