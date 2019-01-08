Bellona Kayseri Basketbol İl Milli Eğitim Müdürü'nü Ziyaret Etti
41 dakika önce
Bellona Kayseri Basketbol Spor Kulübü yöneticileri, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci'yi ziyaret etti.
Bellona Kayseri
Basketbol Spor Kulübü yöneticileri, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci
'yi ziyaret etti.
Bellona Kayseri Basketbol Spor Kulübü Başkanı Ömer Yağmur, Genel Menajeri Ahmet Bozbey
İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci'yi ziyaret etti.
Kayseri basketbolu için İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ve Bellona Kayseri Basketbol Spor Kulübü işbirliği ile neler yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Cilalettin Ekinci'ye basketbol topu hediye edildi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:43 Kaynak: İHA
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