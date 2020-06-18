Bellona Kayseri, Gülse Uğur ile sözleşme yeniledi
Bellona Kayseri Basketbol takımı Gülse Uğur ile sözleşme yeniledi.
Bellona Kayseri Basketbol takımı Gülse Uğur ile sözleşme yeniledi.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol takımı, sözleşmesi sona eren 1999 doğumlu genç oyuncu Gülse Uğur ile yeniden anlaşmaya vardı. Geçen sezon başında transfer edilen Gülse Uğur 2020-2021 sezonunda da Bellona Kayseri Basketbol forması giyecek. Coach Ayhan Avcı'nın takımda kalmasını istediği genç oyuncu Gülse Uğur, geçen sezon 17 maçta forma giydi ve 27 sayı üretti. Sarı-Kırmızılı kulübün sosyal paylaşım sitelerindeki hesabından "Geçen sezon başında transfer ettiğimiz Gülse Uğur'la 2020/21 sezonunda da devam ediyoruz. Kendisine yeni sezonda başarılar diliyoruz" denildi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 02:30 Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Bellona Kayseri, Gülse Uğur ile sözleşme yeniledi - Son Dakika Spor
Son Dakika Ligde kalma mücadelesi veren Deportivo'da Emre Çolak, kritik maçta penaltı kaçırdı Güzel sporcu durmak bilmiyor! Önce eşiyle soyundu, sonra banyo yaptığı anları paylaştı Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera'nın sözleşmesini donduracak Brezilyalı efsane Ronaldo, Enes Ünal'ın Valladolid'de devam etmesini zor görüyor Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı Muslera taburcu edildi: Zor zamanımda tüm ülke yanımda oldu Nihat Özdemir'in Fenerbahçe isyanı: Ben kendi ipimi kendim çekerim Beşiktaş, Caner Erkin ve Pedro Rebocho'yu yeni sezon kadrosunda düşünmüyor Chelsea, Timo Werner transferini resmen duyurdu Son Dakika: Beşiktaş, Pedro Rebocho ile yollarını ayırdı Ederson'la çarpışan Eric Garcia, oksijen maskesi takılarak hastaneye götürüldü Beğenileri, aşkını ele verdi! Yıldız futbolcu gönlünü dövmeli güzele kaptırdı Ahmet Nur Çebi'den "Enkaz edebiyatı" isyanı: 3 milyar TL borcu ödeyeceğini söyleyen varsa hemen gelsin Genç yetenekler arayan İtalyan devi Inter, Türkiye'de futbol akademisi açıyor