BEM-BİR-SEN Bursa Şubesi açıldı - Son Dakika

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEM) Bursa Şubesi, eski bakanlardan Faruk Çelik ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu'nun katılımı ile hizmete açıldı.

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEM) Bursa Şubesi, açılışı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Eski bakanlardan Faruk Çelik, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, BEM-BİR-SEM Genel Başkanı Levent Uslu, Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi ve Sağlık - Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül ve çok sayıda davetli katıldı. Bizim medeniyetimiz, kul hakkını ve alın terini çok önemser diyen eski bakanlardan Faruk Çelik, "Bizim medeniyetim hak alınır değil, hak verilir anlayışı üzerine kuruludur. Böyle medeniyetim mensuplarıyız. Ancak bu medeniyetin bu değerleri, şu an raflarda yürürlülükte değildir. Onun için işimiz çok fazladır. Daha işin başındayız. Birileri işin sonuna geldiğimizi düşünüyor. Ne zaman ki hak eden insana hak ettiği değer verilir, o zaman biz arzuladığımız medeniyetimizi inşa etmiş olacağız. Konan engelleri de ibretle izlememiz gerekiyor" dedi.

Biz aynı hedefe kitlenmiş ama farklı yerlerde farklı görevlerle işler yapan kişiler olduğumuzu ifade eden Çavuşoğlu ise, "Bunun için biz siyasette sizler ise sendikal faaliyetlerle başkaları ise STK'larda bu davamızı omuzladık. Taşı gediğine koymamız gerekiyor. Ancak bu milletin idaresine parmak sallayanlar var. Bazıları bu emekli amirallerin bildirisin küçümsüyor. 'Bunlar mı darbe yapacak' veya 'bir ifade özgürlüğüdür'diye savunuluyor. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Cemal Gürsel, darbenin başına getirildiğinde emekliydi. Talat Aydemir'de emekliydi. Sonuç itibariyle bu kişiler, amiral rütbesini kullanmak suretiyle gecenin bir yarısı bildiriyi yapıyorlarsa bu hiçbir şekilde ifade özgürlüğü ile açıklanamaz" dedi.

Genel Başkanı Levent Uslu ise katılanlara geldiklerinden dolayı teşekkür ederken, yeni şubelerin açılmaya devam edileceğini söyledi.

Konuşmaların ardından duaların ardından kurdele kesimiyle şubenin açılışı gerçekleştirildi. - BURSA