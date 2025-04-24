Ben Affleck ve Jennifer Lopez\'in malikane krizi! Fiyatını duyan almaktan vazgeçiyor

Hollywood'un eski gözde çifti Ben Affleck ve Jennifer Lopez, Beverly Hills'teki 68 milyon dolarlık lüks malikanelerini satmak konusunda fikir ayrılığı yaşıyor. Çiftin geçen yıl Temmuz ayında satışa çıkardığı devasa mülk, aradan geçen bir yıla rağmen hâlâ alıcı bulamadı.

Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck'in, satış sürecini hızlandırmak için evin fiyatını düşürmek istediği öne sürülürken, Lopez'in bu indirime karşı çıktığı belirtildi. TMZ'nin haberine göre, Jennifer Lopez henüz fiyat konusunda geri adım atmaya hazır değil. Üstelik mülke gösterilen ilgi de oldukça sınırlı.

FİYAT YÜKSEK BULUNUYOR

Çift, bu lüks malikaneyi Mayıs 2023'te 60.8 milyon dolar ödeyerek nakit satın almıştı. Ancak ev şu anda 68 milyon dolar gibi yüksek bir fiyata satışta bulunuyor. Emlak uzmanları, bu fiyatın piyasaya göre fazla olduğunu ve satışı gerçekleştirmek için en az %15 oranında bir indirimin gerekli olduğunu ifade ediyor

BOŞANMA SONRASI SATIŞ KRİZİ

Affleck ve Lopez'in yolları, Ocak ayında resmi olarak ayrılmıştı. Boşanma sonrası mülklerini elden çıkarmak isteyen ikili, satış stratejileri konusunda anlaşmazlık yaşıyor. Taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmezken, DailyMail.com'un Jennifer Lopez'in temsilcisine yorum almak için ulaştığı bildirildi.