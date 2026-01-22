Ben-Gvir'den Batı Şeria'daki Yahudi Yerleşimcilerine Silah İzni - Son Dakika
Ben-Gvir'den Batı Şeria'daki Yahudi Yerleşimcilerine Silah İzni

22.01.2026 00:16
İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Batı Şeria'daki 18 Yahudi yerleşimine silah ruhsatı izni verdi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in işgal altındaki Batı Şeria'daki 18 Yahudi yerleşim biriminin sakinlerine (Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler) kişisel silah ruhsatı alma izni verdiği bildirildi.

Ben-Gvir'in ofisinin Telegram hesabından yapılan açıklamada, söz konusu kararın bakanın başlattığı "silah reformlarının" genişletilmesi projesinin bir parçası olarak Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşim birimlerini de kapsadığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu Yahudi yerleşim birimlerinde yaşayanların (Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler) artık kişisel silah ruhsatı için başvuruda bulunabilecekleri, bunun "öz savunmayı güçlendirme, kişisel güvenlik seviyesini yükseltme, yerleşimlerin hazırlık ekiplerini destekleme ve sakinler arasında güvenlik duygusunu artırma" amacı taşıdığı ifade edildi.

Reformun genişletilmesinden bu yana 240 binden fazla İsrailliye silah ruhsatı verildiğine işaret edilen açıklamada, daha önce yıllık ortalama 8 bin ruhsat düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Ben-Gvir'in "Silahlar hayat kurtarır." ifadesine yer verildi.

Yeni kapsama alınan yerleşimler arasında Batı Şeria'nın kuzey, orta ve güney kesimlerindeki çeşitli Yahudi yerleşim birimlerinin yanı sıra Ürdün Vadisi'ndeki Gush Etzion Yahudi yerleşim birimi de bulunuyor.

Ben-Gvir ayrıca, "Bugün Yahudiye ve Samarya'daki (Talmudik Batı Şeria) 18 yerleşimin daha kişisel ateşli silah taşıma hakkı verilen yerleşimler listesine eklenmesini onaylamaktan memnuniyet duyuyorum. Kendilerini ve ailelerini koruma temel ve ahlaki hakkına sahiptirler." dedi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Ben-Gvir'in, Gazze'ye yönelik saldırıların ardından 2023 yılı sonlarında Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler dahil olmak üzere İsraillileri yaygın biçimde silahlandırma politikasını başlattığı hatırlatıldı.

Söz konusu politika, İsrail içinde kazara silahlı saldırıların artması nedeniyle geniş çaplı tartışmalara yol açmıştı.

Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırılarında belirgin artış yaşanıyor. Bu süreçte 1100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı ve 21 binden fazla Filistinli gözaltına alındı.

Batı Şeria'da Filistin toprakları gasbedilerek kurulan 365 yasa dışı yerleşim bulunuyor

Batı Şeria'nın güneyindeki "Kefar Etzion" Yahudi yerleşim birimi, İsrail'in 1967'de Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü işgal etmesinin hemen ardından kurulduğu için ilk Yahudi yerleşim birimi olarak kabul ediliyor. Sonrasında Batı Şeria'da yüzlerce yasa dışı yerleşim yeri inşa edildi.

İsraillilerin gasbettiği Filistin topraklarını takip eden İsrailli sivil toplum kuruluşu "Peace Now" (Barış Şimdi) hareketinin 2024 yılı verilerine göre, Doğu Kudüs hariç, işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 3 milyon Filistinli yaşarken, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli nüfusu ise 500 bini aşmış durumda.

İsrail hükümetinin 11 Aralık'ta onay verdiği 19 yerleşim haricinde, gasbedilen Filistin topraklarında 141 yasa dışı yerleşim mevcutken aşırı sağcı Yahudi grupların kurduğu ve İsrail yasalarına göre de kaçak sayılan 224 kaçak yerleşim yeri de bulunuyor.

Buna göre, Batı Şeria'da toplam 365 yasa dışı Yahudi yerleşimi bulunmakta. İsrail hükümetinin söz konusu "kaçak yerleşim" yerlerine sık sık aldığı kararlarla tek taraflı onay verdiği biliniyor.

İsrail'in işgal ettiği topraklarda kurduğu Yahudi yerleşim birimleri ve buraya nüfusunu nakletmesi uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

