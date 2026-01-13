Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya Yine Baskını - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya Yine Baskını

13.01.2026 20:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Aksa'ya korumayla baskın düzenledi. Tepkiler sürüyor.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yine baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Ben-Gvir'in bugün İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın yaptığı belirtildi.

Binyamin Netanyahu'nun 2023 yılında kurduğu kaolisyon hükümetinde yer alan Ben-Gvir, bakanlığı döneminde bugüne kadar 14 kez Aksa'ya provoaktif baskınlar düzenledi.

İsrailli aşırı sağcı Ben-Gvir, İslam ülkeleri ve uluslararası tepkilere rağmen işgal altındaki Filistin topraklarında kışkırtıcı eylemlerini sürdürüyor.

İsrail polisi 2003 yılından bu yana Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin karşı çıkmasına rağmen Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine izin veriyor.

Filistinliler, İsrail'in Mescid-i Aksa dahil olmak üzere Doğu Kudüs'ü Yahudileştirme, Arap ve İslami kimliğini yok etmeye yönelik ihlallerini yoğunlaştırdığını belirtiyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya Yine Baskını - Son Dakika

Valilik açıkladı İstanbul’da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek Valilik açıkladı! İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek
MEB 81 ile yazı gönderdi Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
Fransa, Tahran’daki diplomatik personelini azaltıyor: Güvenlik kaygıları öne çıktı Fransa, Tahran'daki diplomatik personelini azaltıyor: Güvenlik kaygıları öne çıktı
Batman’da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı Batman'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı
Pişkin sürücü ehliyetine el konulunca araç başında içmeyi sürdürdü Pişkin sürücü ehliyetine el konulunca araç başında içmeyi sürdürdü
AK Parti Eski Milletvekili canlı yayında gözyaşlarını tutamadı AK Parti Eski Milletvekili canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

21:18
Fethiye’de inanılmaz anlar Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
Fethiye'de inanılmaz anlar! Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
21:12
Vedat Milor’dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
Vedat Milor'dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
20:57
Tepkiler çığ gibi büyüyor Tek bir istekleri var
Tepkiler çığ gibi büyüyor! Tek bir istekleri var
20:49
Galatasaray’a kötü haber Genç yıldız maçın başında sakatlandı
Galatasaray'a kötü haber! Genç yıldız maçın başında sakatlandı
20:47
Skandal iddia Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu’nda görev yapmış
Skandal iddia! Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yapmış
20:32
Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat Sağlığınızla oynuyorsunuz
Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat! Sağlığınızla oynuyorsunuz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 21:30:20. #7.11#
SON DAKİKA: Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya Yine Baskını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.