Son Dakika Haberleri: Ben Rienstra ilk antrenmanına çıktı
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Ben Rienstra ilk antrenmanına çıktı

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, SC Heerenveen takımından transfer ettiği Ben Rienstra ilk antrenmanına çıktı.

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İstikbal Mobilya Kayserispor, SC Heerenveen takımından transfer ettiği Ben Rienstra ilk antrenmanına çıktı.

Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonunda mücadele edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da yeni sezon hazırlıklarını devam ediyor. Yeni sezon öncesi bir yandan hazırlıklarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak SC Heerenveen forması giyen 29 yaşındaki Ben Rienstra dün akşam salonda yapılan antrenmanda yer aldı. Sarı-Kırmızılı takımla ilk antrenmana çıkan Rienstra oldukça keyifli ve mutlu olması gözlerden kaçmadı. - KAYSERİ
İstikbal Mobilya, Kayserispor, Heerenveen, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 08:55 Kaynak: İHA
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