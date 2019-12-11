Son Dakika Haberleri: Benfica 3-0 Zenit
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Benfica 3-0 Zenit

6 saat önce

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Benfica ile Zenit karşı karşıya geldi.

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Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Benfica ile Zenit karşı karşıya geldi. Benfica sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve puanını 7'ye yükselterek UEFA Avrupa Ligi'ne kalma hakkı kazandı.


Benfica ile Rusya'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanan Zenit'in de puanı 7 olmasına karşın bu karşılaşmayla ikili averajı kaybetti ve son sırada kaldı.


Benfica'nın gollerini 47. dakikada Cervi, 58. dakikada Pizzi ve 79. dakikada Azmoun kendi kalesine attı. Zenit, 56. dakikada Douglas Santos'un gördüğü kırmızı kartla mücadeleyi 10 kişi tamamladı.


Benfica, Rusya, Zenit, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:18 
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