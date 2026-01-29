Benfica, Real Madrid'i 4-2 Mağlup Etti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında Portekiz ekibi Benfica, sahasında Real Madrid'i 90+8. dakikada kaleci Trubin'in golüyle 4-2 mağlup ederek adını son 24'e yazdırdı. Madrid ise bu yenilgiyle ilk 8'e giremedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 8. haftasında Benfica, Estadio da Luz'da Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Portekiz ekibi, İspanyol temsilcisini 4-2 mağlup ederek play-off turuna kalırken, Real Madrid ise aldığı yenilgiyle 9. sıraya düştü ve ilk 8'e kalamadı. Mourinho'nun öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 36 ve 54. dakikalarda Andreas Schjelderup, 45+5. dakikada penaltıdan Vangelis Pavlidis ve 90+8. dakikada kaleci Anatolii Trubin kaydetti. Real Madrid'in golleri ise 30 ve 58. dakikada Kylian Mbappe'den geldi. Milli oyuncu Arda Güler, 79 dakika sahada kalırken, Mbappe'nin attığı ikinci golün de asistini yaptı.

Tur atlayanlar belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki son hafta maçlarının ardından Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting ve Manchester City, ilk 8'de yer alarak son 16 turuna yükseldi. 9 ile 24 arasında yer alan Real Madrid, Inter, Paris Saint-Germain, Newcastle United, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiakos, Club Brugge, Galatasaray, Monaco, Karabağ, Bodo/Glimt ve Benfica, ise play-off turuna isimlerini yazdırdı.

Öte yandan gecenin maçlarında şu sonuçlar alındı.

Manchester City: 2 - Galatasaray: 0

Liverpool: 6 - Karabağ: 0

Ajax: 1 - Olimpiakos: 2

Arsenal: 3 - Kairat Almaty: 2

Athletic Bilbao: 2 - Sporting Lizbon: 3

Atletico Madrid: 1 - Bodo Glimt: 2

Barcelona: 4 - Kopenhag: 1

Bayer Leverkusen: 3 - Villarreal: 0

Benfica: 4 - Real Madrid: 2

Club Brugge: 3 - Marsilya: 0

Borussia Dortmund: 0 - Inter: 2

Eintracht Frankfurt: 0 - Tottenham: 2

Monaco: 0 - Juventus: 0

Napoli: 2 - Chelsea: 3

Pafos: 4 - Slavia Prag: 1

Paris Saint Germain: 1 - Newcastle United: 1

PSV Eindhoven: 1 - Bayern Münih: 2

Union Saint Gilloise: 1 - Atalanta: 0 - İSTANBUL