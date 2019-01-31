Son Dakika Haberleri: Beni Karavanım ile Gömün" Vasiyeti Şaşırttı

Beni Karavanım ile Gömün" Vasiyeti Şaşırttı

46 dakika önce

Hayatını karavana adayan işadamı, karavanı ile son yolculuğuna uğurlanmayı vasiyet etti.

Beni Karavanım ile Gömün
Hayatını karavana adayan işadamı, karavanı ile son yolculuğuna uğurlanmayı vasiyet etti.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Bir Tutkudur Kamp ve Karavan Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Bıçak ve Başkan Yardımcısı Murat Emir ile görüşen İzmirli işadamı Murat Yılmaz'ın vasiyetini duyanlar hayrete düşüyor. Karavan imalatçısı Yılmaz, "Fırsat buldukça ailemle, çocuklarımla karavanımla seyahat eden biriyim. Benim bütün ömrüm karavanla geçiyor. Aslında kendimi karavana adamış biriyim. Hal böyleyken aileme de vasiyet ettim, öldükten sonra beni bu karavanla son yolculuğuma uğurlayın dedim. Çünkü bütün ömrüm karavanla geçiyor. Mesait saatim, tatil günlerim karavanla geçiyor. O yüzden de böyle bir vasiyet ettim. Bu karavanı kendim yaptım ve kendim için yaptım. Satılık değildir, kesinlikle satmayacağım" diye konuştu. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:57 Kaynak: İHA

Yenişehir, Murat Yılmaz, Bursa, Yaşam
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