Benim Hayatım 2. Bölüm Fragman - Son Dakika

Benim Hayatım 2. Bölüm Fragman

Hayalleri için babası Ökkeş'le İstanbul'a gelen Hayat, Harisoğlu Holding'in moda yarışmasına katılır. Holding sahibi Yılmaz, babasının eski düşmanı çıkınca, kendini bir intikam çemberinin içinde bulur.

Hayalleri için babası Ökkeş'le İstanbul'a gelen Hayat, Harisoğlu Holding'in moda yarışmasına katılır. Holding sahibi Yılmaz, babasının eski düşmanı çıkınca, kendini bir intikam çemberinin içinde bulur. Büyük bir aile olmak isteyen Yılmaz'ın beklenmedik evlilik teklifi herkes üzerinde bomba etkisi yaratacaktır. Yapım: BVB Yapım Genel Yönetmen: Onur Tan Yönetmen: Orkun Çatak Senaryo: Saadettin Tolan ve Ali Buhara Mete Oyuncular: Hayat: Nilsu Berfin Aktaş Ali: Genco Özak Ökkeş: Savaş Özdemir Yılmaz: Uğur Çavuşoğlu Şaheste Nilüfer Açıkalın Ufuk: Ali Burak Ceylan Yasemin: Aleyna Solaker Meral: Öykü Çelik Zehra: Zeynep Kumral Vedat: Önder Açıkbaş Yadigar: Koray Şahinbaş Asu: Pelin Uluksar Pınar: Hira Koyuncuoğlu Heves: Belgin Şimşek #BenimHayatım

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