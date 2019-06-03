Benitez, Skrtel'i istiyor

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Jordan Henderson ve kanser tedavisi gören babasının Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sonrası buluşması

Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi kadrosuna Liverpool damga vurdu

Şenol Güneş'ten sitem: Siz hiçbir şeye karışmayın, biz işimizi yaparız