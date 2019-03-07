Benzin Fiyatına 15 Kuruş Zam Geliyor
23 dakika önce
Benzin fiyatına 15 kuruş zam göründü. Artışın, pazartesiyi salıya bağlayan gece pompa fiyatlarına yansıtılması bekleniyor. Türkiye’de, akaryakıt fiyatları belirlenirken, Brent petrol ve uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarındaki değişim (motorin ve benzin) ve dolar kuru hareketleri göz önünde bulunduruluyor. Benzinin ton fiyatı, uluslararası piyasalarda 572 dolardan 592 dolara çıktı. Dolar kurunda yukarı yönlü bir hareket söz konusu. […]The post Benzin fiyatına 15 kuruş zam geliyor appeared first on Enerji Enstitüsü.
Benzin fiyatına 15 kuruş zam göründü. Artışın, pazartesiyi salıya bağlayan gece pompa fiyatlarına yansıtılması bekleniyor. Türkiye
'de, akaryakıt fiyatları belirlenirken, Brent petrol ve uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarındaki değişim (motorin ve benzin) ve dolar kuru hareketleri göz önünde bulunduruluyor.
Benzinin ton fiyatı, uluslararası piyasalarda 572 dolardan 592 dolara çıktı. Dolar kurunda yukarı yönlü bir hareket söz konusu. Kur, 5 TL 40 bandını zorluyor. Habertürk
'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, bu gelişmeler, benzinde 15 kuruş zammı gündeme getirdi. İstanbul
'da benzinin litresi zamdan sonra 6.55 - 6.60 TL arasına çıkacak. Gerek benzin gerekse de motorin zamları, bir süreden bu yana pazartesiyi salıya bağlayan gece yapılıyor. Bu artışın da hafta başında pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.
Pazartesi gününe kadar uluslararası piyasalarda akaryakıt fiyatlarını etkileyecek bir gelişme yaşanabilir. Bu durumda, zam ihtiyacı artabilir ya da azalabilir.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:10
Benzine 15 Kuruş Zam Geliyor
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