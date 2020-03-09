Benzin ve motorine 40 kuruşluk indirim bekleniyor

Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs salgını küresel piyasaları olumsuz etkilemeye devam ederken, petrol fiyatlarında 1991 yılından bu yana en sert düşüş yaşandı. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin küresel arzı nasıl yönetecekleri üzerinde uzlaşı sağlayamamasının ardından brent petrolün varil fiyatı bugün yüzde 30 değer kaybederek 32 dolara geriledi. Söz konusu durum akaryakıt fiyatlarında indirimi gündeme getirdi.

40 KURUŞLUK İNDİRİM BEKLENİYOR

Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, petrol fiyatlarındaki sert düşüş sonrası benzin ve motorin fiyatlarında ortalama 40 kuruşluk indirim bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI ŞU AN NE KADAR?

Şu an İstanbul'da benzinin litre fiyatı 6 lira 63 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 6 lira 27 kuruş. Ankara'da benzinin litre fiyatı 6 lira 71 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 6 lira 33 kuruş. İzmir'de benzinin fiyatı 6 lira 71 kuruş motorinin litre fiyatı ise 6 lira 34 kuruş.