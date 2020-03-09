Benzin ve motorine 40 kuruşluk indirim bekleniyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Benzin ve motorine 40 kuruşluk indirim bekleniyor - Son Dakika Ekonomi

Benzin ve motorine 40 kuruşluk indirim bekleniyor

9 dakika önce

Petrol fiyatlarında yaşanan yüzde 30'luk düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarında büyük bir indirim gündeme geldi. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, hem benzin hem de motorin fiyatlarında ortalama 40 kuruş indirim bekleniyor.

Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs salgını küresel piyasaları olumsuz etkilemeye devam ederken, petrol fiyatlarında 1991 yılından bu yana en sert düşüş yaşandı. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin küresel arzı nasıl yönetecekleri üzerinde uzlaşı sağlayamamasının ardından brent petrolün varil fiyatı bugün yüzde 30 değer kaybederek 32 dolara geriledi. Söz konusu durum akaryakıt fiyatlarında indirimi gündeme getirdi.

40 KURUŞLUK İNDİRİM BEKLENİYOR

Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, petrol fiyatlarındaki sert düşüş sonrası benzin ve motorin fiyatlarında ortalama 40 kuruşluk indirim bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI ŞU AN NE KADAR?

Şu an İstanbul'da benzinin litre fiyatı 6 lira 63 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 6 lira 27 kuruş. Ankara'da benzinin litre fiyatı 6 lira 71 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 6 lira 33 kuruş. İzmir'de benzinin fiyatı 6 lira 71 kuruş motorinin litre fiyatı ise 6 lira 34 kuruş.

Benzin ve motorine 40 kuruşluk indirim bekleniyor
Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:14 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Petrol fiyatları, 1991 yılından bu yana en sert günlük düşüşünü yaşayarak 31 dolara geriledi
Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi hizmete açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul projesi en yakın zamanda ihaleye çıkıyor

Son Dakika Haberleri
10:10 ATV'nin Gel Dese Aşk dizisindeki küfürleri sansürlemeden yayınlaması Twitter'da tepki çekti
10:08 İş insanı Serdar Bahçivan ihracat sayısını yükseltmeyi hedefliyor
09:47 Katy Perry ile Orlando Bloom'un düğününe corona virüsü engeli!
09:39 "Zengo" filmine İzmir'de özel gala
08:33 Sevda Demirel, eski sevgilisi Doruk Doğrusöz ile cinsel hayatını anlattı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 10:24:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Benzin ve motorine 40 kuruşluk indirim bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]