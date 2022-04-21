Benzinlik istasyonunu soyan kar maskeli hırsızlar tutuklandı - Son Dakika

Benzinlik istasyonunu soyan kar maskeli hırsızlar tutuklandı

EDİRNE Edirne'nin Uzunköprü İlçesinde benzinlik istasyonunu soyan kar maskeli 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, geçtiğimiz Şubat ayında Keşan Caddesi üzerinde bulunan bir benzinlik istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kar maskeli 3 şahsın benzinliğe gelerek silah zoru ile istasyondan bir miktar sigara, para ve bir çalışanın cep telefonunu aldıkları, akabinde yine bir çalışana ait özel oto ile kaçtıkları ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Uzunköprü Emniyet Müdürlüğünce şüpheli şahısların tespiti ve teminine yönelik yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştiren kar maskeli 3 şüpheli şahsın olay sonrası kullanmış olduğu belirlenen güzergahlar üzerindeki güvenlik kamera görüntülerinden de faydalanılarak detaylı araştırma yapıldı. Yapılan detaylı araştırmalarda biri benzinlik işletmesinin eski çalışanı olmak üzere 3 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Çalışmalar çerçevesinde S.K., O.S. ve E.G. isimli 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.