Son Dakika Haberleri: "Beraber Yürüyelim" etkinliği
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"Beraber Yürüyelim" etkinliği

56 dakika önce

Adana ve Mersin'de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında, "Beraber Yürüyelim" temalı yürüyüşler düzenlendi.

Adana ve Mersin'de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında, "Beraber Yürüyelim" temalı yürüyüşler düzenlendi.

Adana'da, Türkiye Herkes İçin Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonunca Adana Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen yürüyüş, Atatürk Parkı'nda başladı.

Bisikletli ve patencilerin de eşlik ettiği ve her yaştan katılımcının yer aldığı yürüyüşe, Vali Yardımcısı Zafer Öz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak da katıldı.

Mersin

Mersin'de düzenlenen yürüyüş, eski Tevfik Sırrı Gür Stadı önünden başladı. Silifke Caddesi'nde devam eden yürüyüş Cumhuriyet Alanı'nda sona erdi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, burada yaptığı konuşmada, etkinlikle spor ve sağlık konusunda önemli bir farkındalık gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sağlıklı nesillerin sporla mümkün olacağını ifade eden Su, "Hem kendimizin hem de gelecek nesillerimizin sağlığı mutlaka bir spor yapma yolundan geçmektedir. Hareketsizlik en kötü şeydir. Hastalıkların ana omurgasını hareketsizlik oluşturmaktadır. O yüzden hep birlikte spora devam edeceğiz." diye konuştu.

Alanda Capoeira gösterisiyle etkinlik sona erdi.

Yürüyüşe, kent protokolü, öğrenciler, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türkiye, Avrupa, Mersin, Adana, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 04:08 Kaynak: AA
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