Son Dakika Haberleri: "Beraber Yürüyelim" etkinliği
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"Beraber Yürüyelim" etkinliği

1 saat önce

HİS Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Iğdır'da da yürüyüş düzenlendi.

HİS Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Iğdır'da da yürüyüş düzenlendi.

Şehit Mehmet Çavuş Anıtı önünde başlayan yürüyüş Zübeyde Hanım Bulvarı'nda son buldu.

Iğdır Vali Yardımcısı Aydın Börü, etkinlikte yaptığı açıklamada, Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan kampanyaya katıldıklarını belirterek, "Bu yürüyüşte özellikle çocuklarla ve gençlerle birlikte olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Bu etkinlikte önemli olan bu spor kültürünü yaygınlaştırmaktır ve halkımızın da bunu daha benimsemesini sağlamaktır. Spor müdürlüğümüz de bu konuda çalışmalar yapıyor. Iğdır Valiliği olarak biz de bu tür çalışmalara destek veriyoruz." dedi.

Beraber Yürüyelim etkinliği

Avrupa, Iğdır, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 06:58 Kaynak: AA
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