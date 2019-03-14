Berber Dükkanındaki Uyuşturucu Şüphelisi Serbest
1 saat önce
Samsun'da berber dükkanına yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi savcıya ifade verip serbest bırakıldı.
Samsun
'da berber dükkanına yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi savcıya ifade verip serbest bırakıldı.
Olay, Atakum
ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde bulunan berber dükkanında meydana geldi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri berber dükkanında uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini alarak söz konusu yere operasyon düzenledi. Yapılan aramada 2 paket halinde 0,54 gram bonzai, 22 adet ecstasy hap, 24 adet uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza ele geçirildi.
Olayla ilgili E.K. gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan E.K. "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren E.K., serbest bırakıldı. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:44 Kaynak: İHA
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