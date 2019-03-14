Son Dakika Haberleri: Berber Dükkanındaki Uyuşturucu Şüphelisi Serbest

Berber Dükkanındaki Uyuşturucu Şüphelisi Serbest

1 saat önce

Samsun'da berber dükkanına yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi savcıya ifade verip serbest bırakıldı.

Berber Dükkanındaki Uyuşturucu Şüphelisi Serbest, System.String[]
Samsun'da berber dükkanına yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi savcıya ifade verip serbest bırakıldı.

Olay, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde bulunan berber dükkanında meydana geldi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri berber dükkanında uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini alarak söz konusu yere operasyon düzenledi. Yapılan aramada 2 paket halinde 0,54 gram bonzai, 22 adet ecstasy hap, 24 adet uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza ele geçirildi.

Olayla ilgili E.K. gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan E.K. "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren E.K., serbest bırakıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:44 Kaynak: İHA

Atakum, Samsun, 3. Sayfa
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