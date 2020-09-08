Bergama Belediyesi ağustos ayında 13 ton cam atık topladı - Son Dakika

Çalışmalar kapsamında Fatih , Küçükkaya, Bahçelievler , Atatürk ve Ertuğrul mahalleri ile okul önlerindeki atık ünitelerinden ağustos ayında toplam 13 ton cam atık toplandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, "Sıfır Atık" projesi kapsamında çalışmalar yürütüyor.

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