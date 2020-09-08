Bergama Belediyesi ağustos ayında 13 ton cam atık topladı - Son Dakika

Bergama Belediyesinin ağustos ayında 13 ton cam atığı geri dönüşümle ekonomiye kazandırdığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, "Sıfır Atık" projesi kapsamında çalışmalar yürütüyor.
Çalışmalar kapsamında Fatih, Küçükkaya, Bahçelievler, Atatürk ve Ertuğrul mahalleri ile okul önlerindeki atık ünitelerinden ağustos ayında toplam 13 ton cam atık toplandı.
Cam atıkların geri dönüşümle ekonomiye kazandırıldığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 12:15 - Kaynak: AA
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