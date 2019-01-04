Bergama Belediyespor Oğuzhan'ı Aldı
1 saat önce
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk yarısını düşme hattında son sırada tamamlayan Bergama Belediyespor, ara transferde Etimesgut Belediyespor'dan stoper Oğuzhan Malcı'yı kiralık olarak renklerine bağladı.
TFF
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk yarısını düşme hattında son sırada tamamlayan Bergama
Belediyespor, ara transferde Etimesgut
Belediyespor'dan stoper Oğuzhan Malcı'yı kiralık olarak renklerine bağladı. Çaykur Rizespor
altyapısında yetişen 22 yaşındaki oyuncu, geçen sezon da Kozan
Belediyespor'da kiralık olarak görev yaptı. Bergama, transferde daha önce yine Etimesgut Belediyespor'dan orta saha oyuncusu Rıdvan Sağlam
ve Kemerspor 2003'ten sol bek Doğan Altınkaya
'yla sözleşme imzalamıştı.
- Bergama
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:05 Kaynak: DHA
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