Son Dakika Haberleri: Bergama Belediyespor Oğuzhan'ı Aldı

Bergama Belediyespor Oğuzhan'ı Aldı

1 saat önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk yarısını düşme hattında son sırada tamamlayan Bergama Belediyespor, ara transferde Etimesgut Belediyespor'dan stoper Oğuzhan Malcı'yı kiralık olarak renklerine bağladı.

Bergama Belediyespor Oğuzhan'ı Aldı, System.String[]


TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk yarısını düşme hattında son sırada tamamlayan Bergama Belediyespor, ara transferde Etimesgut Belediyespor'dan stoper Oğuzhan Malcı'yı kiralık olarak renklerine bağladı. 

Çaykur Rizespor altyapısında yetişen 22 yaşındaki oyuncu, geçen sezon da Kozan Belediyespor'da kiralık olarak görev yaptı. Bergama, transferde daha önce yine Etimesgut Belediyespor'dan orta saha oyuncusu Rıdvan Sağlam ve Kemerspor 2003'ten sol bek Doğan Altınkaya'yla sözleşme imzalamıştı.

- Bergama

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:05 Kaynak: DHA

Spor
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