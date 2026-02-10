Bergama\'da Bebek Cesedi Bulundu

İZMİR'in Bergama ilçesinde bir katı atık tesisinin çöp ayrıştırma bandında yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, geçen cumartesi günü saat 22.40 sıralarında Armağanlar Mahallesi'nde faaliyet gösteren Bergama Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi'nde yaşandı. İddiaya göre, tesiste çalışan işçiler tarafından, çöp ayrıştırma bandı üzerinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından bebeğin cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.