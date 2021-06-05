Bergama'da "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Etkinliğe Kaymakam Mahmut Kaşıkçı , Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, siyasi partilerin ilçe başkanları ve öteki ilgililer katıldı.

Belediye Başkanı Hakan Koştu , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geniş katılımla organize edemediklerini belirtti. Koştu, etkinliği gelecek yıllarda daha iyi koşullarda düzenlemeyi istediklerini de vurguladı.

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