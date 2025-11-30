Bergama'da Kaybolan Alzheimer Hastası Bulundu - Son Dakika
Bergama'da Kaybolan Alzheimer Hastası Bulundu

30.11.2025 16:43
75 yaşındaki Zeki Bingöl, iki gün sonra makilik alanda ölü olarak bulundu. Soruşturma sürüyor.

İzmir'in Bergama ilçesinde iki gün önce akşam saatlerinde kaybolan 75 yaşındaki Alzheimer hastası, makilik alanda ölü olarak bulundu.

EVİNE 2 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası emekli öğretmen Zeki Bingöl (75), 28 Kasım akşamı kayboldu. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurarak haber alamadıklarını bildirmesi üzerine bölgede jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Bingöl'ün cansız bedeni, bugün evine yaklaşık 2 kilometre mesafedeki makilik alanda ölü olarak bulundu.

Yaşlı adamın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

