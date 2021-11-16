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Bergama'da parklar baştan aşağı yenileniyor - Son Dakika

Bergama'da parklar baştan aşağı yenileniyor

16.11.2021 12:04
Bergama'da parklar baştan aşağı yenileniyor

Bergama Belediyesi, ilçede bulunan parkları baştan aşağı yenilemek ve modern hale getirmek için adeta seferberlik ilan etti.

Çalışmalar kapsamında 6 parkın yenilenerek daha estetik ve kullanışlı hale getirileceğini söyleyen Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın keyifle vakit geçirmeleri için söz verdiğimiz gibi parklarımızı yeniliyoruz. Ayrıca Çamlıpark konusunda da kimsenin endişesi olmasın. Millet Bahçemiz Projesi kapsamında Çamlıparkımızı da adrenalin parkı şeklinde, yürüyüş yolları ve dinlenme alanları ile birlikte hizmete açacağız" dedi.

İLK ETAPDA 6 PARK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLADI

İlçe genelindeki park yenileme çalışmalarının başladığını ve ilk etapta 6 parkın baştan aşağı yenileneceğini açıklayan Başkan Koştu, "Bu kapsamda Harmanyeri Parkı, Metin Altıok Parkı, Ahmet Hamdi Arıkan Parkı, Zeytindağ Meydanı, Ayaskent Meydanı ve Bölcek Parkı'nı yenileyeceğiz. Şuan Maltepe Mahallesi Harmanyeri Parkı ve Bahçelievler Mahallesi Bayatlı Sitesi'ndeki Metin Altıok Parkı'nda çalışmalarımız başladı. Çocuklarımızın parklarda huzurla oynaması, vatandaşlarımızın da ailece keyifli vakit geçirmesi için parklarda detaylı bakım, onarım ve yenileme çalışması yapıyoruz" dedi.

BAŞKAN KOŞTU; "OYUN GRUPLARI VE TÜM ALANLAR YENİLENECEK"

Yenileme çalışmaları kapsamında parklarda zemin döşemelerinin, duvarların, ferforjeler ve bankların, çocuk oyun gruplarının baştan aşağı yenilenmeye başladığını ifade eden Başkan Koştu, "Ayrıca ekiplerimizin kontrollerinde oyun grupları, banklar ve diğer park eşyalarından durumu iyi olanların gerekli tamir ve bakımı da yapılacak. Oyun grubu ve fitness aletlerini onarıp, boyayarak kullanılacak hale getireceğiz. Yenilenecek olan tüm parklarımızda aydınlatma ve su tesisatlarını da yenilemeye başladık" dedi.

BAŞKAN KOŞTU; "YEŞİL ALAN VE PEYZAJ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Parklarda göz zevkine de hitap edecek peyzaj düzenlemeleri olacağına işaret eden Başkan Koştu, "Yeşil alan bölümlerinde çimlerin sağlıklı büyümesini ve ilçe genelindeki yeşil görüntünün sürdürülebilir olmasını istiyoruz. Bir yandan parklarımızı yenilerken, bir yandan da ilçemiz genelinde çim biçme, yabani otların temizliği ve ağaç budama çalışmalarına devam ediyoruz. Yenilenecek parklarımızda, yeni peyzaj alanları oluşturuyoruz" dedi.

Bergama'da parklar baştan aşağı yenileniyor

Hakan Koştu, Hisarcık, Estetik, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bergama'da parklar baştan aşağı yenileniyor - Son Dakika


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