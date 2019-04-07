Son Dakika Haberleri: Berivan ve Esra'nın Öldürülmesinde 19 Yıl Sonra Sürpriz Gelişme

Berivan ve Esra'nın Öldürülmesinde 19 Yıl Sonra Sürpriz Gelişme

36 dakika önce

ANTALYA'da 19 yıl önce, evlerinden ayrıldıktan bir hafta sonra ormanlık alanda ağaca bağlı cesetleri bulunan 7 yaşındaki Esra ve 9 yaşındaki Berivan Aydın kardeşlerin öldürülmesine ilişkin dosya, 19 yıl sonra yeniden açıldı.

Berivan ve Esra'nın Öldürülmesinde 19 Yıl Sonra Sürpriz Gelişme, System.String[]
ANTALYA'da 19 yıl önce, evlerinden ayrıldıktan bir hafta sonra ormanlık alanda ağaca bağlı cesetleri bulunan 7 yaşındaki Esra ve 9 yaşındaki Berivan Aydın kardeşlerin öldürülmesine ilişkin dosya, 19 yıl sonra yeniden açıldı. Tecavüz ve cinayet suçlarından ömür boyu hapse mahkum edilen E.E.'nin, Aydın kardeşler cinayetinin zanlısı olabileceği ihbarını dikkate alan savcılık, dosyayı cinayet büroya gönderdi.

? Kepez'de, Baraj Mahallesi'ndeki evlerinden 3 Ocak 2000 tarihinde okula gitmek üzere çıkan, ancak kendilerinden bir daha haber alınamayan Berivan ve Esra Aydın kardeşler, bir hafta sonra Döşemealtı ilçesi  Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda boğularak öldürülüp, ağaca bağlanmış halde bulundu. Kriminal ekipleri olay yerinde ipucu olabilecek bütün delilleri topladı. Habipler İlkokulu'na giden iki kız kardeşin okul önlükleri ile ölü olarak bulunduğu ağacın yanında bir kağıt parçası ve mavi yeşil renklerde ip ile tel parçaları bulundu. Elleri önlük kuşaklarıyla önce birbirlerine, daha sonra ağaca bağlanan kardeşlerden Berivan'a tecavüz edildiği, Esra'ya ise bir cisimle fiili livatada bulunulduğu ortaya çıktı.

200 KİŞİ GÖZALTINA ALINIP BIRAKILDI

Jandarma ve polisin ortaklaşa yürüttüğü soruşturmada 200'e yakın kişi gözaltına alınıp bırakıldı. Bu kişilerden alınan kıl ve kan örnekleri, Ankara'daki Jandarma Kriminoloji Laboratuvarı'nda incelendi, ancak sonuç alınamadı. Esra ve Berivan'ın anne ve babası İsmail ve Tasiha Aydın, bir yıl sonra Antalya'dan taşındı.

İHBAR ÜZERİNE DOSYA YENİDEN AÇILDI

Olaya ilişkin kısa süre önce emniyet birimlerine yapılan bir ihbar savcılığı harekete geçirdi. Geçen ay sona eren başka bir davada, tecavüz ve cinayet suçlarından ömür boyu hapis cezası alan E.E.'nin, cinayetin işlendiği tarihlerde Antalya'yı terk ettiği yönündeki iddiayı dikkate alan savcılık, Aydın kardeşlerin öldürülmesine ilişkin dosyayı yeniden açmaları için polise talimat verdi. Dosya üzerinde çalışmalarını sürdüren polis, E.E.'nin DNA örneğini, ölen kardeşlerin üzerinde bulunan ve zanlıya ait olduğu düşünülen kıl örneğinin DNA'sı ile karşılaştıracak.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:45 Kaynak: DHA

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