Berkay Şahin, Demet Akalın ile saat tartışmasına ne dedi?
37 dakika önce
Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin ile Demet Akalın arasındaki hediye saat tartışmasına Berkay cevap verdi!
Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin ile Demet Akalın arasındaki hediye saat tartışmasına Berkay cevap verdi!
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Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:01
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