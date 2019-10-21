Son Dakika Haberleri: Berkay Şahin, Demet Akalın ile saat tartışmasına ne dedi?
Son Dakika Magazin Berkay Şahin, Demet Akalın ile saat tartışmasına ne dedi?

Berkay Şahin, Demet Akalın ile saat tartışmasına ne dedi?

37 dakika önce

Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin ile Demet Akalın arasındaki hediye saat tartışmasına Berkay cevap verdi!

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Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin ile Demet Akalın arasındaki hediye saat tartışmasına Berkay cevap verdi!

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Berkay Şahin, Demet Akalın ile saat tartışmasına ne dedi?

Özlem Ada Şahin, Demet Akalın, Berkay Şahin, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:01 
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