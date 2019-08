Berkay & Tepki - Deli Et Beni

Berkay & Tepki'nin, Avrupa Müzik etiketiyle yayımlanan "Deli Et Beni" isimli şarkısı, video klibiyle MuzikPlay Dailymotion kanalında.

">

Apple Music: https://apple.co/2Yze9LS

Spotify: https://spoti.fi/2Kn604n

Muud: https://muud.com.tr/sa/711447

fizy: https://fizy.in/VV1Ck

iTunes: https://apple.co/2KpOpc0

Söz: Harun Kolçak & Tepki

Müzik: Harun Kolçak

Düzenleme: Çağrı Telkıvıran

Yönetmen: Murat Joker

Şarkı Sözleri:

Deli deli halim peşindeyim kalmadı mecalim

Yok, yok hiçbiri deva değil Bulutlara değmeliyiz bebeğim mecaz değil

Seninle ben benimle sen aynı Bonnie ve Clyde

Barut ateş yani tehlikeli sular

Nil gibi akıp yıkıyoruz setleri

Hadi çal fikrimi deli et beni

Gel bir dokun bana yeter cehennemden kurtulayım

Sana sarılıp seninle yok olup güneş gibi yeniden doğayım

Hadi gir ruhuma sar beni

Çal fikrimi deli et beni

Fırtınalar kopar içimde

Unuttur bana kendimi

Sönmüş bir volkan gibiyim hazırım alevlenmelere

Gel içimdeki ateşi yak savrulayım göklere

Biraz kül biraz duman alıp sevişelim sevginle

Tayfunlar söndürmesin yansın dünya benimle

Gözlerin gözlerimde iyi mi iyi mi?

Duruyor zaman bize değil mi değil mi?

Aklımın odaları sensiz

Yıldızlar doluşur çevremize nedensiz

Kimse bilmez sarılmazsak

Her gün her gece sessizken bile

Fırtınalar kopar içimde

