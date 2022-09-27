Alman Sivil Toplum Örgütü, Enerji Krizinde Noel Işıklandırması Yapılmamasını Önerdi

BERLİN, 27 Eylül (Xinhua) -- Almanya'da faaliyet gösteren çevre odaklı bir sivil toplum kuruluşu olan Almanya Çevre Yardım Örgütü (DUH) Pazartesi günü, Almanya'nın enerji krizi nedeniyle bu yıl şehirlerde ve meskenlerde Noel ışıklandırması geleneğinden vazgeçmesini istedi. DUH Genel Müdürü Juergen Resch, Alman medya kurumu RedaktionsNetzwerk Deutschland'a (RND) yaptığı açıklamada, "Yapılması gereken şey, bu kışı şehirlerin yanı sıra ev ve apartmanlarda da Noel ışıkları olmadan geçirmek olmalı" dedi. Almanya'da sadece meskenlerde yakılan Noel ışıkları, 400.000 nüfuslu bir kentin tüm yıl yaktığı kadar elektrik tüketimine yol açıyor. Resch, Rusya- Ukrayna çatışması ve bunun sonucu ortaya çıkan enerji kıtlığı göz önünde bulundurulduğunda ve bunun yanı sıra iklim koruma nedenleriyle de "bir anlığına durmamız" gerektiğini söyledi. Öte yandan Almanya hükümeti daha önce önümüzdeki kış elektrik kesintisi ve doğalgaz sıkıntısı yaşanmaması için çeşitli enerji tasarrufu önlemleri açıkladı. Kamu binalarında ve işyerlerinde maksimum oda sıcaklığı düşürülürken başkent Berlin'de bulunan Brandenburg Kapısı gibi anıtlar artık ışıklandırılmıyor.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'ne (Destatis) göre hızlı yükselen enerji fiyatları nedeniyle Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da enflasyon Ağustos ayında yüzde 7,9 ile rekor seviyelere yükseldi. Enerji fiyatları "hafifletici önlemlere rağmen" dört katın üzerinde bir hızla arttı. Almanya'da meskenler yasal olarak oda sıcaklıklarını düşürmek zorunda olmayacak, ancak kiracılar binaya zarar vermedikleri sürece bu konuda serbestler. Kira sözleşmelerinde asgari oda sıcaklığı şartı koşan maddeler askıya alındı. Alman hükümeti enerji tasarrufu önlemlerini açıklarken, "Bu kış bir enerji acil durumu yaşanmaması için politika yapıcılar, işletmeler ve tüketicilerin birlikte çalışması gerekiyor" diyerek, "tasarruf edilen her kilovat-saat'in yararlı olacağının" altını çizdi. Almanya'nın ünlü Noel pazarlarına yönelik düzenlemeler henüz uygulamaya konmuş olmasa da DUH Genel Müdürü Resch, mahalle ve şehirlerin her birinde ışıklandırılmış sadece tek bir ağacın olmasını önererek şunu ekledi: "Bu noktada bilinçli bir sakınma, tasarruf etme ve dayanışma gösterme aslında bu Noel mevsimini çok özel kılabilir." Geleneksel olarak dünyanın dört bir yanından milyonlarca ziyaretçi çeken Köln'ün büyük Noel pazarları ışıklandırmayı azaltma planları açıkladılar. Köln'den geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, "Amaç ... enerji güvenliğine katkıda bulunabilmek için mümkün olduğunca fazla enerji tasarrufu yapmak" denildi.