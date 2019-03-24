Berlin'de 'Âşıklar Şöleni' Düzenlendi
1 saat önce
AŞIKLAR etkinlikte, karşılıklı atışarak türküler söyleyip hikayeler anlattı.
AŞIKLAR etkinlikte, karşılıklı atışarak türküler söyleyip hikayeler anlattı. Etkinliğe katılan Berlin
Büyükelçisi Ali Kemal Aydın
, aşıkların izleyicilere unutulmaz anlar yaşattıklarını belirterek, Dede Korkut
'tan bu yana yaşatılan aşıklar geleneğini sürdürdüklerini ve böylelikle Türk kültürüne önemli katkılar yaptıklarını söyledi. Aydın, aşıkların gelecek hafta Köln
ve Essen kentlerinde de sahne alacaklarını kaydetti.
Berlin Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Feyzullah Bahçi de Türkiye
'nin geleneğini Almanya
'ya taşımak ve burada tanımak istediklerini dile getirdi. Etkinliğe Türk sivil toplu örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 11:26
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