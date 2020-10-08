Berlin'de Covid-19 önlemleri yeniden sıkılaştırılıyor - Son Dakika

Berlin'de Covid-19 önlemleri yeniden sıkılaştırılıyor

08.10.2020 14:00

Almanya'nın başkenti Berlin'de yeni tip korona virüs (Covid-19) vak'alarındaki artış üzerine yeni tedbirler alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de yeni tip korona virüs (Covid-19) vak'alarındaki artış üzerine yeni tedbirler alındı. Buna göre 10 Ekim'den itibaren Berlin'de restoranlar, barlar, kafeler ve büfeler yerel saatle 23.00-06.00 arasında kapalı kalacak. Berlin esnafı ise kısıtlamaların mali krize neden olacağını belirtti.

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) vak'alarındaki artış yetkilileri harekete geçirdi. Almanya'nın başkenti Berlin'de uzun tartışmalardan sonra Covid-19 önlemlerinin tekrar sıkılaştırılmasına karar verildi. Sonbaharla birlikte vak'a sayısından görülen ani artış, kısıtlamaları beraberinde getirdi. Buna göre 10 Ekim Cumartesi gününden itibaren Berlin'de restoranlar, barlar, kafeler ve büfeler yerel saatle 23.00-06.00 arasında kapalı kalacak. Akaryakıt istasyonlarında aynı saat dilimleri arasında sadece benzin ve önemli yedek parçalar satılabilecek, alkollü içecek satışı ise olmayacak. Evler dahil kapalı mekanlarda 10'dan fazla kişi özel eğlenceler için bir araya gelemeyecek. Yine açık alanlarda saat 23.00'ten sonra 5'ten fazla kişi sokakta bir araya gelemeyecek. Alınan söz konusu önlemlerle özellikle gençlerin parklarda kaçak parti yapmalarının önüne geçilmek isteniyor. Tiyatro ve opera gibi sanatsal etkinliklerin ise devam etmesine karar verildi.

Berlin'de Cumartesi günü yürürlüğe girecek yeni tedbirlerinin ilk etapta 31 Ekim'e kadar devam etmesi öngörülüyor.

"TIBBİ OLARAK HALA OLAĞANÜSTÜ BİR DURUMDAYIZ"

Sağlık İdaresi geçtiğimiz Salı günü Berlin'deki vak'a sayısını 378 olarak açıklarken Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller, yeni tedbirler için herkesten anlayış ve yardım beklediklerini söyledi. Müller, "Tıbbi olarak hala olağanüstü bir durumdayız" dedi. Berlin Eyaleti Sağlık Senatörü Dilek Kalaycı da geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Sosyalleşme zamanı bitti. Berlin'deki durum ciddi. Salgını kontrol altına almada herkesin sorumluluğu var" ifadelerini kullanmıştı.

BERLİN ESNAFI KISITLAMALARDAN ENDİŞELİ

Berlin'de faaliyet gösteren çok sayıda Türk esnaf ve işletme sahibi de yeni tedbirlerin beraberinde getireceği ekonomik krizden endişeli. Mali olarak zor günler geçiren işletmeler, devlet yardımları ve yaz döneminde tedbirlerin az da olsa gevşetilmesiyle bir nebze rahat nefes almıştı. Fakat hızla artan vak'aların ardından getirilen yeni tedbirlerin, yine mali krize neden olmasından korkuluyor.

"BİZLERİ EKONOMİK AÇIDAN BAYA SARSACAK"

Başkentte yeni açılan restoranın işletmecisi Macit Kaya yeni tedbirlerin kendilerini sarsacağını söyledi. Tedbirlerin beklenmedik bir anda sıkılaştırıldığını belirten Kaya, "Sadece 3-4 haftalık bir müesseseyiz. Dükkanların birdenbire saat 23.00'te kapanacak olması bizleri ekonomik açıdan baya sarsacak. Benim anlamadığım konu, neden gece saat 23'den sonra tedbirler sıkılaştırılıyor. 23'e kadar da olan zaten oluyor. Burada toplumun bilinçli olması lazım. Maskemizi takacağız, mesafemizi koruyacağız, olay bu" dedi.

Başkentte 14 senedir büfe işleten Ali Malay da halkın salgından ekonomik, psikolojik ve sağlık açısından oldukça etkilendiğini ifade etti. Malay, kısa bir süre içerisinde hayatın tekrar normalleşmesini umduğunu dile getirdi.

"YARDIM ETTİKLERİNİ SÖYLÜYORLAR AMA YARDIM FALAN YOK"

Kafe sahibi Muhammet Yıldırım ise getirilen yeni önlemlere yönelik, "Saat 23'e kadar korona olmuyor millet, 23'den sonra mı oluyor" diye konuştu. Yıldırım, esnaf olarak zarar ettiklerini, yapılan yardımların da işe yaramadığını kaydetti. Zarar üstüne zarar ettiklerini ifade eden Yıldırım, "Yardım ettiklerini söylüyorlar ama yardım falan yok. Yok krediymiş, yok kolay veriliyormuş, hiçbir şey yok. Bir kez 14 bin Euro verdiler, onu da burnumuzdan getirdiler. Bizim işimiz zaten saat gece 23'den sonra başlıyor. İlk dalgayı bir şekilde atlattık, zaten sallanıyorduk ki şimdi bu yeni uygulama geldi. İşçimiz var, sigortamız, vergimiz var. Bakalım ay sonuna kadar bekleyeceğiz, ay sonu da herhalde anahtarları ev sahibine teslim ederiz" dedi.

EYALETLER BİRBİRİNİ SUÇLUYOR

Artan vak'alar Bavyera eyalet yönetimi ile Berlin arasında sert tartışmalar yaşanmasına da neden oldu. Bavyera Eyalet Başbakanı Marcus Söder, Berlin yönetimine yaptığı eleştiride, "Berlin'deki durum beni açıkça endişelendiriyor. Korkarım artık durum kontrol edilemezliğin eşiğinde" demişti. Bu eleştiriye sert karşılık veren Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller ise, "Normalde Berlin ile ilgilenmeyenler, aniden Berlin'de nelerin yapılması gerektiğini herkesten iyi biliyor. Bavyera'daki enfeksiyonların sayısı Berlin'dekinden daha iyi değil. O zaman şu soruyu sormak gerekir. Kim, kimi parmağıyla işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

(Mahmut Tosun/İHA)

Berlin'de Covid-19 önlemleri yeniden sıkılaştırılıyor
Berlin'de Covid-19 önlemleri yeniden sıkılaştırılıyor
Berlin'de Covid-19 önlemleri yeniden sıkılaştırılıyor
Berlin'de Covid-19 önlemleri yeniden sıkılaştırılıyor

Koronavirüs, Almanya, Berlin, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Berlin'de Covid-19 önlemleri yeniden sıkılaştırılıyor - Son Dakika

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