Berlin'de Elektrik Kesintisi Soruşturmasında İlerleme Yok

Alman polisi, başkent Berlin'de 100 bin kişiyi etkileyen elektrik kesintisinin faillerinin izini bulamadı.

Lichterfelde Elektrik Santrali'ne giden elektrik kablolarına 3 Ocak'ta düzenlenen saldırıyı Aşırı sol Volkan Grubu yazılı açıklamayla üstlenmişti.

Alman polisi de saldırıya ilişkin "özgün bilgiler" içermesinden dolayı Volkan Grubu'nun bu açıklamasının gerçek olduğunu değerlendirdi.

Ancak incelemelerine devam eden polis, henüz faillere yönelik aydınlatıcı kanıtlara rastlayamadı.

Uzmanlar, saldırının profesyonel şekilde yapıldığını belirtiyor

Alman basınına konuşan birçok uzman, saldırının teknik altyapıya hakim olan kişiler tarafından profesyonelce gerçekleştirildiğini değerlendiriyor.

Konrad Adenauer Vakfı'nda terör ve aşırılık uzmanı Felix Neumann, GMX dergisine yaptığı açıklamada, yıllardır süren saldırılar göz önüne alındığında Volkan Grubu'nun yeni üyelere açık olmayan küçük bir ekipten oluştuğunu tahmin ettiğini söyledi.

Neumann, "Hedeflerini uzun vadeli olarak araştırdıklarını, hava koşullarını hesaba kattıklarını ve üyelerinin tanınmayacağı zamanları seçtiklerini varsayıyorum. Nerede ve hangi araçlarla saldırı yapacaklarını ve izlerini nasıl sileceklerini çok iyi biliyorlar. Burada amatörlerden söz edilemez, bunlar profesyonel olmalı." dedi.

Neredeyse hiç iz bırakmadıkları değerlendiriliyor

Polis, ele geçirdiği yüzlerce saatlik görüntüyü incelemeye devam ediyor.

Welt gazetesinin haberine göre, failler profesyonelce hareket ettikleri ve neredeyse hiç iz bırakmadıkları için soruşturma zorlu geçiyor.

İlk bulgulara göre failler, olay yerine cep telefonlarını götürmezken, saldırı sırasında bölgedeki kameralardan uzak durmayı başardı. Soruşturmacılar ayrıca, şu ana kadar olay mahallinde parmak izi veya DNA'ya rastlamadı.

Polis, onlarca görgü tanığının ifadesini aldığını, ancak sadece "birkaçının" umut verici olduğunu bildirdi.

Volkan Grubu adına yapılan yeni açıklamalar, tartışmaya neden oldu

Bazı siyasetçiler tarafından saldırının arkasında Rusya'nın olabileceğine yönelik iddiaların ortaya atılması sonrası Volkan Grubu adına yeni bir açıklama, Alman basınında yer aldı.

Bu açıklamada, Rusya'nın saldırıya dahil olduğu iddiaları reddedilerek, "Bu spekülasyonlar, kendi güçsüzlüğünü gizleme girişiminden başka bir şey değildir. Her türlü sabotajın arkasında mutlaka yabancı bir istihbarat servisinin olduğunu iddia edenler, içerideki toplumsal çatışmaların gerçekliğini inkar ediyorlar." ifadeleri kullanıldı.

Berlin Emniyet Müdür Yardımcısı Marco Langner de bu yönde hiçbir ipucunun bulunmadığını dile getirerek, "Almanya Federal Kriminal Dairesi (BKA) ile işbirliği içinde yaptığımız incelemeler, Volkan Grubu'na işaret ediyor. Hem de çok net bir şekilde." dedi.

Almanya iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) da yeni açıklama hakkında "mektubun gerçek olduğunu düşündüklerini" bildirdi.

Grup adına yapılan üçüncü açıklama, diğerleriyle çelişiyor

Aşırı sol çizgide yayın yapan Indymedia haber sitesinde ise "Volkan Grubu" adına yapılan ve diğer açıklamalarıyla çelişen üçüncü bir bildiri gündeme geldi.

3 Ocak'taki saldırının Volkan Grubu tarafından yapılmadığı savunulan bu açıklamada, "Geçmişteki eylemlerimiz, güncel saldırıları meşrulaştırmak için kullanılıyor. Bunu reddediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yayımlanan söz konusu metnin gerçekten Volkan Grubu tarafından yazılıp yazılmadığı ise doğrulanmadı.

Volkan Grubu

Almanya iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) raporlarına göre, Volkan Grubu, 2011'den bu yana Berlin ve Brandenburg eyaletinde, aralıklarla kritik altyapılara yönelik kundaklama ve sabotaj eylemleri düzenliyor.

Alman güvenlik makamlarına göre, Volkan Grubu, kendisini "antikapitalist ve ekolojik mücadele" söylemiyle tanımlayan, "şiddet yanlısı anarşist" bir yapı olarak değerlendiriyor.

BfV'ye göre, Volkan Grubu'nun kaç kişiden oluştuğu ve nasıl bir örgütlenme biçimine sahip olduğu ise tam olarak bilinmiyor.

Alman yetkililer, Volkan Grubu'nun tek bir çatı altında birleşen değil, çeşitli gruplardan oluştuğunu varsayıyor.

3 Ocak'taki saldırı

Berlin'de 3 Ocak'ta elektrik kablolarına yapılan sabotaj sonucu kentin güneybatısında yaklaşık 100 bin kişi, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemin en uzun elektrik kesintilerinden birini yaşamış, kış ortasında günlerce elektrik ve ısıtma olmadan kalmıştı.

Elektrik kablolarına yapılan saldırıyı aşırı solcu Volkan Grubu (Vulkan Gruppe) üstlenmişti.

Öte yandan, Federal Savcılık, söz konusu saldırıya ilişkin "terör" şüphesiyle soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Ancak beşinci günün sonunda Stromnetz Berlin, tüm abonelere yeniden elektrik sağlayabilmişti.